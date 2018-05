Rodríguez: "La serie no está sentenciada"

El técnico de Alianza, Jorge "Zarco" Rodríguez, admitió que sufrieron de más en el estadio Ana Mercedes Campos ante un rival que les peleó todo y ratificó que pese al triunfo a domicilio su serie de cuartos de final ante Sonsonate no está definida.

"Para nada, no está definida, felicito a Sonsonate por el partido que ha realizado esta noche, nos complicó el partido pero al final ganamos con un gol que pese a que son tres puntos no define todavía la serie" afirmó al final del encuentro.

Rodríguez aseveró que "en el fútbol nada está escrito, es cierto que ganamos un partido complicado pero eso no significa que nos sintamos ya clasificados, faltan 90 minutos y eso hace que esta serie aún esté abierta para los dos equipos."

El estratega unionense destacó que "el partido lo esperaba así, peleado, felicito a Sonsonate porque hizo un gran partido, siempre he dicho que es un equipo que tenía madera para pelear la otra fase y no el descenso, ahora lo demostraron ante nosotros pero apelamos a nuestro mejor oficio y estamos a 90 minutos para seguir nuestro camino a la final.

Acerca de las ausencias de Rodolfo Zelaya y del uruguayo Darío Ferreira, l técnico Rodríguez dijo que "son jugadores importantes para el equipo pero hoy ganamos con un gol y lo más importante es que no nos hicieron gol, eso habla bien del trabajo del equipo en una cancha difícil ante un rival que nos complicó en muchos tramos del juego. Ahora debemos preparar el partido de vuelta para darle otra alegría más a nuestra afición que hoy nos acompañó."