Rodríguez "Estamos en déficit en final"

"Tenemos que digerir este momentos triste". Sí, así es la realidad actual del timonel de Alianza, Jorge Rodríguez, luego de haber perdido la final en penaltis.

Aún así tiene aliento para recibir a EL GRÁFICO en el camerino albo. Por ahora, el timonel albo no tiene cabeza para hablar de su continuidad en las filas albas.

"Ahorita solo queda tranquilizarse, analizar todo lo que ha pasado. Es un momento difícil para nosotros, porque teníamos más expectativas. A veces no es lo que uno quiere, no es lo que uno pretende. Nos queda aceptar lo que ha sucedido, aunque es duro y felicitar al rival. Es de analizar, pensar. Esta tarde no le cumplimos a nuestra afición. No tuvimos el rendimiento que hubiéramos querido. Fue complicado", apuntó Jorge Rodríguez, timonel albo.

Para el estatega albo esta es su tercera final con derrota en las filas capitalinas. "Es duro, porque pedimos la primera, luego ganamos las dos siguientes. Del 100 por ciento se ha conseguido el 40 en finales. Es un déficit. Son las cosas que se tienen que analizar detenidamente. Son las cosas que hay que analizar. Es complicado. Es de analizar lo mejor para Alianza ", dijo Rodríguez en charla con este medio.



Por otra parte, se mostró extrañado de que jugadores como Sosa, Monterroza y Jiménez hayan fallado penaltis. Fue algo que Alianza practicó al menos en tres ocasiones en la semana previa a la final.



"Es verdad que tuvimos el dominio con el balón, pero no creamos jugadas peligrosas para poder ganar el partido. Son cosas que tiene el fútbol. Habíamos entrenado en tres ocasiones los tiros de penalti en esta semana, pero en los entrenamientos no hay presión. Raramente Sosa falla los penaltis, igualmente Monterroza y Jiménez ", apuntó Rodríguez.