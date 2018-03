Rodríguez: "De nada va a servir esto, si no terminamos primero"

Alianza es líder en la acumulada con 73 puntos y en el Clausura con 37 puntos. Ante eso, el entrenador del plantel albo, Jorge Rodríguez, saboreó el triunfo ante Chalatenango por 1-3, pero cree necesario continuar en la cima para que esta cosecha de triunfos tenga mejor sabor."Contento por este triunfo ante Chalate. Es para nuestra afición que nos viene a apoyar. Este triunfo nos da la tranquilidad para seguir trabajando. Ya tenemos 37 puntos, pero nada va servir estar en el primer lugar, si realmente no terminamos en primer lugar en este torneo", indicó el estratega del plantel blanco.Por otra parte, "El zarco" trajo a cuenta el hecho de que Alianza ya sumó un punto más con respecto al puntaje con el que terminó en el torneo anterior en fase regular (36)."Además me deja contento el hecho de que Rodrigo Rivera volvió a jugar, después de mucho timepo. Luego Gustavo Guerreño jugó como titular. Que yo recuerde, Alianza siempre ha tenido gran recurso humano. Hicimos un gran partido ante Chalate. La meta es salir primero, sino, no la habremos cumplido a nuestra afición ni a nuestra dirigencia. Sabemos que también hay un cupo para CONCACAF para el equipo que termine en primer lugar (en la tabla acumulada)", apuntó el timonel de la representación alba.Por su parte, el mediocampista blanco, Rudy Batres Valencia, salió contento por el hecho de que se pudieron alcanzar los tres puntos en este partido ante Chalatenango."Tuvimos errores en este juego, pero es bonito corregir cuando se gana. Este juego se nos pudo haber complicado, pero gracias a Dios, el equipo estuvo compacto. Supimos contrarrestar el ataque de Chalate, equipo que nunca bajó los brazos. En el segundo tiempo, tuvimos más opciones, pero nosotros no concretamos", apuntó el mediocampista del plantel capitalino.