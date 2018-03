Rodrigo Rivera y Hérbert Sosa: “Las expulsiones fueron injustas”

Rodrigo Rivera, volante del Alianza, reaccionó inconforme y aseguró que su expulsión fue demasiado rigurosa, tras empatar 2-2 ante el UES.

"De eso no voy a hablar. Fue una expulsión injusta, porque me barrí, pero Gracias a no lesióné a mí compañero de profesión", manifestó Rivera.

"La verdad solo puedo hablar del buen trabajo que hicieron mis compañeros sobre la cancha. Rescatamos un punto que va a ser muy importante", agregó.

El volante paquidermo apuntó que la clave para sacar el punto sobre la hora fue la estrategia aplicada por el DT Rodríguez para disimular la inferioridad numérica.

"Este partido se pintaba para un fracaso nuestro y gracias a Dios, el profesor supo hacer los cambios exactos para ir atacando de a poco, porque con dos hombres menos era difícil atacar", apuntó el volante paquidermo.

Por su parte, Hérbert Sosa, mediocampista albo, también se mostró molesto por su expulsión, pero aseguró que respeta de la decisión del árbitro.

"Es desgastabte estar diciéndolo. Me expulsaron porque le dije a Hinestroza que se levantara, que no nos iban a pitar nada, y no sé el árbitro cómo lo tomó, pero son cosas que quedan en él", explicó Sosa.