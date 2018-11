Rodrigo Rivera, el tecleño más ilusionado con la Copa El Salvador

Rodrigo Rivera ha recuperado la titularidad en el mediocampo de Santa Tecla en los últimos tres partidos. Debido a las rotaciones que presentará su equipo en el inicio de la segunda Copa El Salvador no está segura su participación este miércoles, pero dijo que quiere jugar ante el Juventud Independiente de San Juan Opico.

"Estoy muy contento porque arranca la segunda edición de Copa El Salvador. Le tengo mucho cariño a la gente de San Juan Opico. Desde que se conoció el sorteo he venido pensando en esa oportunidad de jugar el partido del miércoles, pero no sé si será así. Si no estoy de titular, espero estar allí porque me trae buenos recuerdos", dijo Rodrigo.

Rivera vistió la camiseta del Juventud Independiente del Apertura 2011 al Clausura 2015, disputando un total de 73 partidos.

"Estoy mu agradecido con Juventud Independiente porque me dio a conocer, me permitió debutar en Primera División. Además es un equipo histórico y es bueno que resurja de nuevo", mencionó Rivera.

Sobre la Copa El Salvador, este jugador habló de que Santa Tecla le da un valor a la competencia. "Los equipos deben encarar este torneo de forma responsable, a veces enfrentás a equipos de una división inferior que pueden complicar. Santa Tecla encara todos los partidos de buena manera, el profesor Cristian Díaz dio la charla muy en serio de que hay que ganar desde el primer partido y que es importante porque son logros que al final se toman en cuenta, como pasó el torneo anterior".