Rodrigo Cubilla reveló las carencias que pasan los jugadores chalatecos por falta de salario

El delantero uruguayo Rodrigo Cubilla habló con EL GRÁFICO al final del partido que esta noche, el Chalatenango saldó con victoria ante el Isidro Metapán por 0-1, en el estadio Jorge Suárez Landaverde. El jugador celebró la victoria y aseguró que les permitía cobrar ánimos en momentos en los que no han recibido el pago de salarios equivalente a tres meses y que les obligó a vivir una semana irregular, con entrenamientos irregulares y amenazas de no presentarse al partido ante el Metapán. “Merecemos que se solvente lo administrativo; algunos compañeros ya no tienen para el alquiler, comida y ni para ir a los entrenamientos”, comentó Cubilla a EL GRÁFICO.Aquí te dejamos el video con la entrevista al jugador: