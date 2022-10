Rodolfo Zelaya y Ezequiel Rivas son duda en Alianza para enfrentar al Metapán

Hasta último momento, Rodolfo Zelaya y Ezequiel Rivas serán duda en Alianza para el partido contra Metapán en el Calero Suárez Landaverde.

Así lo confirmó en conferencia de prensa el director deportivo Milton Meléndez tras conocerse que ambos atacantes salieron tocados el pasado domingo tras el encuentro con FAS al que vencieron 3-1 y afianzan el liderato.

Pero a pesar que Fito y el "Cheque"salieron tocados, Meléndez confirmó que no es nada grave pero no van a arriesgar y posiblemente no estarán en el arranque de la segunda vuelta.

“Ambos salieron con una contractura pero no es nada grave. Es probable que no estén en el próximo partido”, dijo “Tigana” Meléndez.

El dirigente hizo hincapié en que, independientemente de las lesiones, todos los jugadores deben estar listos para afrontar cada partido y considera que en ese sentido tienen un plantel con amplio recorrido.

“Hemos tenido bajas pero siempre hay jugadores con la calidad para ser titulares. Tuvimos ausencias por selección pero los que salieron al campo mantuvieron la idea y eso es importante en este equipo”.

Sobre la incorporación de los extranjeros en la idea de juego, Meléndez analizó lo que hasta ahora han hecho los colombianos Camilo Delgado y Víctor Landazuri.

“Ellos van adaptándose poco a poco a la idea de este equipo y no es fácil”, consideró.

BAJO ANÁLISIS

Milton Meléndez también analizó lo hecho por el equipo hasta ahora y recordó que el gran objetivo es ser tricampeones, ahora sí, en base a lo que se ha mostrado dentro del campo.

“Estoy satisfecho con la primera vuelta que se ha realizado. Queremos buscar el tricampeonato y esperamos lograrlo esta vez. Hemos dominado, el equipo más goleador y menos goleado”.

Reiteró también su apoyo a la gestión técnica de Adonay Martínez y sobre la posible llegada de Wilson Gutiérrez, “Tigana” confirmó que eso no ocurrirá en este torneo por lo corto del formato.

“Al menos no analizamos su llegada por ahora. Adonay lo ha hecho bien”, concluyó.