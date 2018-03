Rodolfo Zelaya volvió a ser titular con Alianza

El Alianza enfrenta esta tarde al Audaz, en el estadio de San Vicente, y la sorpresa del equipo albo es la titularidad de Rodolfo Zelaya.

El delantero no estaba siendo convocado por decisión del entrenador Jorge "el Zarco" Rodríguez, por eso sorprende que ahora aparezca desde el arranque.

Incluso, Rodríguez tuvo recientemente roces con la prensa cuando se le preguntó por la no aparición de Zelaya en los partidos: "Si alguno de ustedes está enamorado de Alianza, no hay problema".



El también delantero de selección nacional no participa desde la jornada 11, en la que jugó 13 minutos.



En total, Fito suma 75 minutos en este Apertura 2017, en apenas cinco juegos disputados.



Esta es la alineación completa del Alianza: