Rodolfo Zelaya sobre el retiro: "No me veo en algún otro equipo que no sea Alianza”

Rodolfo Zelaya no aturra la cara cuando se lo consulta sobre el hecho de que tendrá que pelear por la titularidad con jugadores como el mexicano Carlos Vela, quien es una de las opciones en ataque para el timonel Bob Bradley, en las filas de Los Ángeles. El equipo angelino abrirá su telón en la MLS ante Kansas City, el 3 de marzo.

¿Cómo se despide de Alianza?

Agradecido con esta linda afición que siempre me ha apoyado al 100 por ciento. No tengo palabras para agradecerle. Esto lo voy a llevar toda mi vida. He pasado de todo acá, amargura, alegría. Pero con el apoyo que siempre tuvimos de esta linda afición pudimos salir adelante y gracias a Dios le hemos podido regalar muchos títulos.

¿Qué se lleva de esta afición?

El cariño. Esta es la mejor afición del país. No puedo agradecer tanto apoyo

¿Cuál es el paso siguiente de esta llegada a Los Ángeles?

Queda hacer mi trabajo nada más. Espero acoplarme lo más pronto posible al esquema del nuevo entrenador (Bob Bradley) y hacer las cosas que he venido haciendo en estos años con el Alianza.

¿Por qué ahora y no antes irse al extranjero?

Estaba tranquilo, cómodo acá. Este es el equipo en donde he querido estar siempre. Hubo momentos en los que rechacé varias ofertas, pero esta es la que estaba deseando, esperando y gracias a Dios se presentó. Ahora queda aprovechar al máximo. Tengo a mi familia en Los Ángeles y va a ser algo bonito estar cerca de ellos.

¿Piensa retirarse en El Salvador?

Obviamente sí. No me veo en algún otro equipo que no sea Alianza. Ahora mi mente estará en hacer las cosas bien con Los Ángeles. Queda tratar de demostrarlo en cancha y competir al máximo y ayudar al equipo.

¿Comprometido para abrir puertas a otros jugadores salvadoreños en el exterior?

Obviamente que sí. Esa debe ser la mentalidad de cada jugador, abrir puertas a los demás compañeros. Acá en el fútbol nacional hay buenos talentos.

¿Ya tuvo acercamiento con el técnico Bob Bradley?

Sí, realmente sí. Ahora queda estar tranquilo. Agradecido con la gente que me ha apoyado acá. Estoy contento y deseo concentrarme con mi equipo.

¿Qué piensa de la competencia que habrá, sobre todo con el mexicano Carlos Vela?

Eso es lo lindo del fútbol. Uno tiene que competir con los mejores. Él es de los mejor que está en el equipo. Será algo bonito, aprender de ellos y competir.

¿Qué se puede decir de esta tercera experiencia en el exterior?

Tranquilo. Queda demostrar lo que he venido haciendo en las canchas estos últimos días. Me han contratado para ir a aportar al equipo. Estoy seguro de que lo podremos conseguir