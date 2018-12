Rodolfo Zelaya será operado y está en duda su viaje a China

El atacante del subcampeón Alianza, Rodolfo Zelaya, será operado mañana en un centro asistencial donde le realizarán una limpieza de su rodilla derecha, así lo detalló el gerente deportivo de los albos, Lisandro Pohl.

El dirigente paquidermo afirmó vía telefónica que "efectivamente a Fito (Zelaya) se le operará mañana a petición suya de su rodilla ya que ha sentido una leve molestia allí pero que no le ha impedido que juegue; incluso jugó bien en la final pero ha decidido que le hagan una limpieza en su rodilla para eliminar esa molestia. Es una operación simple que requerirá una semana de reposo", aseguró Pohl.

Sobre el hecho que la operación ha frenado la salida de Zelaya al fútbol chino previsto originalmente para ésta semana, el ex presidente de Alianza confesó que "por el momento vamos a esperar ya que podría irse a otro equipo de la misma liga en China o incluso podría jugar en otra liga. Es un tema que no manejo, lo hace un representante que está haciendo todos los trámites", destacó Pohl.

"Hablé con él (representante) y es lo que me ha comentado ya que hasta ahora la gente del club donde iría Fito (Nantong Zhiyun, recién ascendido a la China League One) no nos ha contestado a la documentación que le mandemos aceptando las condiciones para el traspaso de Zelaya", afirmó.

El pasado 6 de diciembre los albos confirmaron que habían aceptado la oferta realizada por el club Nantong Zhiyun para comprar al atacante pero aún no ha enviado la logística para que Zelaya vuele a China para realizarse los exámenes médicos requeridos.

"Todo esto lo está manejando un representante allá en China, desconozco más detalles al respecto, Fito podría jugar siempre con ellos, con otro club siempre en China o podría irse a otra liga, eso lo sabremos hasta la otra semana", afirmó el dirigente capitalino.