Rodolfo Zelaya rompió el silencio y habla de su ausencia en la selección

El goleador del torneo Apertura 2018 con la camiseta de Alianza y exdelantero de la selección mayor, Rodolfo Zelaya, dio sus puntos de vista sobre su ausencia de la escuadra nacional en una profunda conversación con el Güiri Güiri al Aire.

En el programa radial de EL GRÁFICO, Zelaya no se guardó y confesó cómo se siente al no estar entre los convocados de Carlos de los Cobos en sus dos primeros partidos ni en el último microciclo anunciado.

"Soy de las personas a las que les gusta respetar la decisión del técnico o de quien sea, como he dicho en otras ocasiones: soy feliz en Alianza, con mi familia y es la felicidad que tengo. Si llego a ser convocado a selección, bienvenido sea, si no, mi prioridad siempre es Alianza, que es el equipo al que me debo y me paga mi salario", dijo "Fito".

Asimismo, el romperredes añadió que "uno como jugador siempre quiere hacer las cosas bien, primero para el equipo y después para estar en una convocatoria, pero si no estás, no pasa nada... Me puede extrañar (su ausencia) porque estoy pasando un buen momento pero cada quien tiene su argumento y toma sus decisiones. Cada entrenador tiene su idea diferente".

También habló del tema de su acusación y sanción en el pasado por el tema de amaños de partidos.

"Cada quien toma sus decisiones, a mí me gusta respetar de las personas que vengan. Estoy consciente, y tal vez me pueda escuchar soberbio, pero soy buen jugador, que puedo aportar pero cada quien toma sus decisiones.

La verdad es que siempre el pasado, está bien, no pasa nada; igual (con) De los Cobos pasó algo en 2009 en Honduras y todo tranquilo...".

"Realmente en esa situación a mí me gusta respetar las decisiones de las personas, no creo que haya una persona perfecta, capaz no salga públicamente lo que hace otra persona que ha fallado, como uno que es figura pública", amplió.

CRITICÓ CON LA SITUACIÓN

Pero así como tuvo la propiedad de reconocer situaciones del pasado, Zelaya, que suma 10 dianas en este Apertura 2018 con la camiseta alba, señaló aspectos que a su juicio son incorrectos en el manejo de la Azul y Blanco.

"El profe (Eduardo) Lara estaba haciendo bien las cosas, lastimosamente lo quitaron porque no le hacía caso a los directivos. Nuestro fútbol es así, lastimosamente los directivos quieren ser los protagonistas de todo", apuntó.

Y también señaló quiénes deberían tener más elementos en el representativo nacional. "Alianza debería ser la base de la selección, porque tenemos los mejores jugadores, y no debo estar yo necesariamente. Santa Tecla también. Son los equipos que vienen haciendo bien las cosas, pero las decisiones las toman en el cuerpo técnico", matizó.

Y también fue crítico con los microciclos del seleccionador mayor: "Para mí los microciclos son pérdida de tiempo, él (Carlos de los Cobos) ya debería tener la base lista... Me parece una falta de respeto que, llevando delanteros, ante Brasil se usara a Denis Pineda como atacante".