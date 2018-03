Rodolfo Zelaya revela porqué lo expulsaron en la final

Rodolfo Zelaya fue una de las peores caras de la frustración hoy en el Alianza, pues fue expulsado cuando los albos ya perdían 3-0, en la final del Clausura 2017.Después del partido y con la cabeza un poco más fría, reveló cuál fue la razón de sus expulsión."En el último gol, en la jugada de Darío, el asistente que estaba ahí (Geovanni García)... él siempre nos dice cosas, en todos los partidos en los que nos encontramos, se hace el enojado cuando uno le dice algo. Yo le pregunté que si no miraba, que si necesitaba lentes, por la falta que me cometieron, que ni siquiera era una falta que iba a incidir en el juego porque ya estábamos 3-0", declaró.Pero Fito no solo confesó lo que le dijo al árbitro, sino que dijo que los culpables de la derrota en la final están en su mismo equipo."Nosotros no mostramos nada ahora. Nuestros jugadores importantes no aparecieron y así es complicado. Hay que felicitar al campeón", declaró.Y pidió disculpas a la afición aliancista: "Triste y avergonzado porque nuestra afición no se merece esto. Pero el fútbol da revanchas y esperaremos lo que pasará en el próximo torneo. Lo seguro es que Alianza será protagonista".