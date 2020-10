Rodolfo Zelaya podría volver a la convocatoria con Alianza el domingo

Alianza jugará este domingo su tercer partido del Apertura 2020. Su rival de turno será Atlético Marte, para una edición más del derbi capitalino. Por ahora, luego de dos victorias en el inicio de la nueva competencia, el estratega español, Juan Cortés, ha decidido esperar que el delantero nacional, Rodolfo Zelaya, esté a punto.

Pero es casi un hecho que Cortés incluirá en la convocatoria a Zelaya, para el choque ante los carabineros. "Fito ha entrenado bien, está muy ilusionado. Es verdad que al principio llegó luego de algunos días de inactividad y también tuvo el coronavirus y se tuvo que recuperar. Pero también es verdad que cumplió muy bien la pretemporada que se le planteó. Poco a poco se va sintiendo bien en los interescuadras. Probablemente, sea convocado este fin de semana. Nuestra idea es ir dándole minutos para que vara agarrando ritmo de competición. Fito Zelaya es una parte importantísima de Alianza y este plantel", externó el timonel ibérico.

Por otra parte, Cortés no podrá tener entre los disponibles a Michell Mercado para el juego ante Marte, por sanción de un juego. El colombiano fue expulsado el sábado pasado, contra Chalatenango. "Son cosas del fútbol. Tenemos un plantel de 23 jugadores, porque durante el torneo va a haber expulsiones, lesiones, contratiempos que no puedes controlar. Por tener un plantel competitivo, hoy hace que no se resienta la salida de Mercado", apuntó el estratega de los paquidermos.

Por ahora, Mercado solo ha podido disputar por completo el partido ante Santa Tecla, por la primera fecha. En esa ocasión, el cafetero marcó el segundo tanto para el triunfo de los albos por 3-0. Fue el jugador clave en el esquema de Juan Cortés. Pero, luego, en la segunda jornada, en el arranque del juego ante Chalatenango se fue del partido por acumulación de tarjetas amarillas.