Rodolfo Zelaya podría conseguir una marca en la final

El atacante Rodolfo “Fito” Zelaya buscará este domingo, en la final del Apertura 2017, su gol 100 en su fructífera carrera desde el Clausura 2008.

El jugador usuluteco de 29 años de edad podría alcanzar la marca si anota a los “Pericos” en el Cuscatlán y entrar al selecto listado de futbolistas salvadoreños que han anotado en su carrera 100 o más goles en primera división.

Dicha lista la encabeza el ariete santaneco David Arnoldo Cabrera, quien militó en FAS por casi dos décadas y anotó 240 goles.

UNA CARRERA EN ASCENSO

Zelaya inició su andar en la liga mayor en el Clausura 2008, cuando fue inscrito casi al cierre del período de fichajes por el Chalatenango, donde jugó 17 partidos y anotó ocho goles.

En el torneo siguiente fue contratado por Alianza bajo la tutela del dirigente Lisandro Pohl, quien dejó la presidencia de los chalatecos para llegar a la cabeza del equipo capitalino. Con él se llevó a lo mejor que tuvo en el plantel norteño, entre ellos a Zelaya.

Ya con la camiseta blanca donde ha jugado en cuatro distintos momentos en su carrera tras sus pasos por el León de México (Apertura 2009), FC Alania de Vladikavkaz de Rusia (2011-2013) y el año de suspensión que pagó por el tema de los amaños en la selección absoluta.

El atacante oriental ha jugado 214 partidos y ha anotado 91 goles para ser el máximo anotador de Alianza en su historia en primera división desde 1959.

Fito Zelaya ha jugado por el momento 231 partidos de liga en primera división y ha anotado 99 goles, por lo que el reto que se avecina es intersante.

“Ojala que sí suceda, pero lo importante es el trabajo del grupo. Si me toca marcar, bienvenido sea”, afirmó Zelaya. "Ahorita no me interesan los 100 goles. Lo que me interesa es ganar ese título", agregó.