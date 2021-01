Rodolfo Zelaya le da el gol de la remontada al Alianza

Sonsonate no pudo sumar esta tarde en el Ana Mercedes Campos al recibir a Alianza. El cuadro de Da Silva se jugaba la clasificación a la siguiente ronda, sin embargo los capitalinos lograron remontar los primeros dos goles de Sonsonate.



Todo parecía que iba a ser una fiesta en Sonsonate luego de unos primeros minutos de buen nivel, sin embargo, los capitalinos supieron reaccionar a las adversidades y lograron llevarse tres puntos para ganar confianza de cara a la siguiente ronda.



El cuadro de casa pegó primero en el marcador a los 10 minutos con un remate de cabeza de Edson Meléndez quien se anticipó a toda la defensa alba luego de un servicio de corner de Jorge Moran. El zaguero de Sonsonate colocó el balón sobre la cabeza de Mario González, quien no tuvo tiempo de reacción.



Los dirigidos por Milton Melendez trataron de reaccionar inmediatamente con una incursión de Tamacas por el sector derecho, sin embargo, ni Zelaya, ni Cienfuegos pudieron conectar con el servicio del lateral.



Sobre los 14 minutos de juego, Sonsonate iba a pegar de nuevo, luego de que Jacobo Moreno le robara un balón a Jonathan Jiménez por el sector derecho. El extremo ganó línea de fondo y mandó un centro a raz de piso para que David Boquin se anticipara a Iván Mancia y pusiera el segundo para los locales.



Todo se encaminaba a una tarde verde para Sonsonate y toda su afición que lo vino a apoyar al Ana Mercedes Campos. Sin embargo, la visita iba a adelantar líneas y encontraría el descuento luego de un tanto del clavito Portillo. El contención de los albos conectó un servicio de Jonathan Jiménez por el sector izquierdo y alojó el balón lejos del alcance de Carbajal.



A partir de ese momento el partido se convirtió en un concierto de ocasiones erradas por parte de los dos equipos. Sonsonate se perdería dos opciones claras clacadas al segundo gol por parte de ello en los cuales Kattan le ganaba la línea de fondo a Jonathan Giménez. Sin embargo, David Boquin no pudo conectar de manera cómoda luego de la intervención de Iván Mancia. Inmediatamente Moreno Kattan tendría un mano a mano con el meta albo, pero González salvaría a los albos del tercero.



Por su parte Alianza tendría una opción inmejorable en los pies de Mitchell Mercado, quien trató de hacer una ruleta adentro del área para sobrepasar al último defensa, pero Edson Meléndez le robo el esférico en el último instante.



Alianza igualaría las cosas en el marcador con un tiro de esquina que el zaguero Henry Romero aprovechó al conectar un remate de cabeza y la mandaría a guardar al fondo de la red.



Pero Rodolfo Zelaya cómo en sus mejores tiempos volvería a marcar un gol. El delantero blanco se sacudió la marca de Enner Orellana con un enganche y definió con su pierna zurdapara ajustar su disparo al palo izquierdo de Carbajal que no pudo hacer nada al respecto.



A partir de ese momento, el libreto del partido cambió. Fue Sonsonate quien tomó dominio del partido debido a la necesidad de no estar esperando resultados para su clasificación. Por su parte Alianza le apostó al contragolpe en donde Felipe Ponce y Mitchell Mercado tuvieron dos ocasiones claras para liquidar el partido.



Poco a poco, Milton Melendez fue cerrando filas para preservar el resultado, mientras que Da Silva mandaba más variantes al ataque para poder igualar nuevamente el encuentro. Sin embargo, la desesperación se empezó a sentir en el cuadro cocoteros y se comenzó a jugar mucho al pelotazo. Alianza logró la remontada y jugará con Once Deportivo los cuartos. Sonsonate lo hará con el FAS.