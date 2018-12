Rodolfo Zelaya jugará con el Nantong Zhiyun de China

La dirigencia de Alianza en voz de su director deportivo, Lisandro Pohl, confirmó está noche que han aceptado la oferta de compra del club Nantong Zhiyun, recién ascendido de la China League Two a la China League One de China para hacerse de los servicios del atacante Rodolfo Zelaya.

Pohl aseguró que "se ha aceptado la oferta que este club hizo a nuestro equipo y mañana vamos a enviar nuestra respuesta a fin de iniciar los trámites respectivos para que Fito viaje a China a realizarse los exámenes médicos".

El director deportivo de los albos explicó que "hay que iniciar un proceso en el cual debemos primero responderle a ellos que Alianza ha aceptado su oferta de compra para iniciar los trámites respectivos para que nuestro jugador viaje hacia la ciudad de Nantong a realizarse los exámenes médicos. Si Rodolfo los aprueba, entonces comenzará otro trámite para firmar su contrato, pero Fito deberá retornar al país para que éste trámite inicie y podamos después viajar con él a China a firmar su contrato o buscar de forma electrónica enviar la firma requerida a fin de evitar un viaje tan largo", acotó.

El Nantong Zhiyun acaba de finalizar su participación en la Segunda Liga China (China League Two) equivalente a la tercera división del fútbol chino donde logró el subcampeonato y su ascenso a la Primera Liga China (China League One) o Segunda División del fútbol profesional chino luego que logró clasificarse para la temporada 2018 a los play off de ascenso representando a uno de los dos clubes de la zona Sur del país asiático donde clasificaron a esta instancia cuatro clubes (junto a dos del sector Norte).

El club es dirigido actualmente por el chino Wei Xing y su sede es el estadio Rudong Olimpic Sports Center de la ciudad de Nantong y sus colores son azul (titular) y amarillo (visitante).