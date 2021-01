Rodolfo Zelaya estará para el partido en el Quiteño, según 'Tigana'

Milton Meléndez, técnico de Alianza, aseguró que el delantero Rodolfo Zelaya estará en el partido de vuelta de semifinales ante FAS, el cual se disputará el domingo el Óscar Quiteño.

El 'Tigana' Meléndez adelantó que para el encuentro en la 'Cueva' ya podrá tener la opción de jugar con dos delanteros, esto debido a la evolución de Rodolfo Zelaya, quien se perdió el primer choque ante los tigrillos en el Cuscatlán por una molestia en una de sus piernas durante el partido ante el Once Deportivo.

"Gracias a Dios el plantel ya está completo. Quizás lo de Rodolfo Zelaya y lo de Felipe Ponce que no están al 100 por ciento, pero sí podremos contar con ellos", declaró en conferencia de prensa previa a la vuelta contra FAS.

POLACO Y CABRA

Ante FAS, el 'Tigana' realizó tres cambios, dos de ellos obligados. Sacó a Juan Carlos Portillo y a Rubén Marroquín aparentemente por molestías. En el caso de la 'Cabra' dijo que fue por la fatiga del partido y por el 'Polaco' fue a causa de un golpe en la rodilla, no obstante, aclaró que no es de gravedad.

"Juan Carlos desde que salió en el primer tiempo me dijo que sintió una media molestia, yo le dije que me avisara con tiempo, que no esperara a reventarse, porque el equipo estaba jugando bien, no podía hacer cambios en ese momento, no fue lesión, sino que fue que estaba agotado por lo que corrió en el terreno de juego, el cansancio", explicó el técnico de Alianza.

"Lo de 'Polaco' fue un golpe en la rodilla, pero nada más eso, no es gravedad", agregó Meléndez.