Rodolfo Zelaya está a un gol de "Lotario" Guerrero

El atacante del líder Alianza, Rodolfo Antonio Zelaya, se sigue abriendo camino en la historia del fútbol nacional a fuerza de goles.

Ante Santa Tecla, el ariete oriundo de Usulután anotó en un lapso de siete minutos un total de tres goles (57', 62' y 64') el pasado miércoles por la noche en el estadio Cuscatlán para ayudar al triunfo de los blancos por 5-0 sobre los periquitos por la jornada 20 del Apertura 2021 para ubicarse tercero en la tabla la de goleo con 10 anotaciones, dos menos que el trinitense Jomal Williams de Luis Ángel Firpo y a cuatro goles abajo de su compañero de equipo, el atacante colombiano, Duvier Riascos.

Esa facilidad que posee el atacante de 33 años para anotar le ha ayudado en su carrera en el fútbol nacional para sumar ya 156 goles en primera división desde su debut con los colores del C.D. Chalatenango en el Clausura 2008 donde anotó ocho goles.

Luego de superar en este torneo al recordado delantero usuluteco, Sergio de Jesús "el Tabudo" Méndez, quien anotó 151 goles en su carrera con Águila y Atlético Marte y colarse sexto en la lista histórica de romperredes del fútbol nacional, Fito Zelaya, goleador histórico de Alianza con 148 goles, está hasta el momento a un paso de formar parte del top cinco de los goleadores históricos del fútbol nacional al sumar por ahora 156 tantos, a un solo gol de empatar el registro que dejó en su carrera futbolística el ex ariete de Platense, Once Municipal, Independiente, Águila, Alianza (préstamo) y la UCA, Óscar Gustavo "Lotario" Guerrero quien anotó 157 goles en 14 años militando en primera división.

Por varias décadas Guerrero ha sido dueño del quinto puesto como goleador histórico del fútbol salvadoreño, superado solamente por Luis Baltazar Ramírez "el Pelé" Zapata (182), David Arnoldo Cabrera (240), el hondureño-salvadoreño, Williams Enrique Reyes (294) y del panameño-salvadoreño, Nicolás Armando Muñoz (297).

Sobre el tema, Rodolfo Zelaya se sintió halagado y sorprendido a la vez de estar a un paso de hacer historia en nuestro balompie a fuerza de goles.

"Uno trabaja para hacer las cosas bien, uno que es delantero su labor es poder meter goles, las estadísticas no las llevo pero pasa el tiempo, meto goles y veo que me estoy metiendo en esa lista histórica de goleadores de la primera división y eso me alienta, espero mantenerme así para seguir marcando mi nombre en la historia de nuestro fútbol", afirmó con emoción.

Zelaya admite además que su mente está puesta a seguir por el mismo camino que tomó hace ya 13 años cuando debutó en primera división y que si logra superar a "Lotario" Guerrero del quinto puesto en la lista histórica de goleadores su mente estará puesta en alcanzar a otro histórico, Luis Baltazar Ramírez "el Pelé" Zapata.

"Sé que estoy haciendo un buen trabajo en la liga y especialmente en Alianza, eso me llena de orgullo y satisfacción, espero llegar pronto a ese listado de los mejores cinco goleadores del fútbol nacional, espero algún día superar a Zapata en esa lista, sé que me faltan más de 25 goles pero si me sigo cuidando y marcando goles podría llegar a superar a ese histórico del Águila”, afirmó.

TOP 10

A continuación, la lista de los 10 mejores goleadores históricos de la primera división del fútbol salvadoreño.

NOMBRE PAÍS GOLES

Nicolás Muñoz PAN/ESA 297

Williams Reyes HON/ESA 294

David Cabrera ESA 240

Luis Ramirez Zapata ESA 182

Óscar Guerrero ESA 157

Rodolfo Zelaya (*) ESA 156

Sergio Méndez ESA 151

Raúl Díaz Arce ESA 137

Rudis Corrales ESA 131

Miguel González ESA 130

(*) Activo.