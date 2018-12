Rodolfo Zelaya, “el tata del FAS” en torneos cortos

El bicampeón Alianza enfrentará en semifinales a uno de sus dos enconados rivales en el fútbol nacional, el FAS de Santa Ana, serie que inicia este jueves por la noche en el estadio Cuscatlán cuando los tigrillos jueguen de local el partido de ida de dicha manga semifinalista.

La idea primordial de los dirigidos por el técnico Erick Dowson Prado será detener la racha goleadora del nacional Rodolfo Zelaya, quien ha marcado hasta la fecha 18 goles en 21 partidos en el Apertura 2018.

El ariete de 30 años y de origen usuluteco ha marcado en primera división 130 goles en 273 partidos de liga desde su debut con la camiseta del Chalatenango en el Clausura 2008.

En esa andanza le ha marcado gol a 20 equipo en los 10 años que tiene militando en primera división, siendo el FAS el favorito de Fito Zelaya para golear, ya que lidera con 15 goles (incluido cuatro penales) la lista de equipos al cual el atacante nacional ha celebrado sus goles en la última década.

Sobre su afán de anotarle goles al equipo santaneco, Zelaya no se inmutó al contestar que “el fútbol me ha dado esa oportunidad de anotar goles, especialmente al FAS. No sabía ese dato pero me parece que tengo un momento especial cuando juego contra ellos, parece que soy el tata de FAS y mis goles hablan de eso”, se expresó el ariete.

“Me divierto haciendo goles. En mi mente llevaba esa cuenta que era al FAS al que más goles le había anotado, pero no tenía la cifra exacta; espero que en semifinales pueda incrementar esa cifra”, admitió.

Sobre el duelo en semifinales, Zelaya dijo que “estamos listos para enfrentar esta semifinal con responsabilidad, feliz por acceder a esta fase del torneo y ante FAS será solo un paso que debemos dar para lograr el tricampeonato”, señaló.