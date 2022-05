Rodolfo Zelaya: "Ya no siento la presión de antes por jugar finales"

Rodolfo Zelaya jugará su final 13 y busca su séptimo título en el fútbol salvadoreño y esta es quizás una de las más especiales por lo que significa ponerse a una corona de FAS, máximo ganador del fútbol salvadoreño. El atacante habló a las puertas de jugar contra Águila una de las finales más especiales en su carrera.

Pero Fito también confesó que la experiencia le ha permitido afrontar este duelo de una manera distinta. "No siento la presión de antes por jugar finales. Si sentía presión pero ahora lo que siento son ganas de hacer las cosas bien. Todos estamos disfrutando por estar en la última semana del campeonato y nos permite llegar con tranquilidad a este partido".

Sobre Águila, el atacante salvadoreño mencionó que "todas las finales son difíciles. Águila ha sido el equipo que más fútbol ha desarrollado en todo el torneo más allá que les quitamos el primer lugar. No será nada fácil porque tienen buenos jugadores y un entrenador que sabe jugar este tipo de partido".

Zelaya sabe que este torneo no ha sido el mejor. La falta de ritmo, lesiones y contratiempos lo dejaron con un rendimiento por debajo de lo que él mismo esperaba. " Yo trabajo para jugar y no me gusta estar en la banca pero a veces toca. No tuve un buen torneo en números o en goles pero las ganas y el deseo siempre lo tengo y quiero hacer las cosas bien. Uno a veces falla y es normal. No ha sido un torneo tan bueno para mí en cuanto a los goles".

Y sobre enfrentar al guardameta Benji Villalobos, dijo: "Es un gran portero junto con Mario González. Será complicado por la calidad de porteros en esta final y por la cantidad de jugadores buenos; la gente vendrá a disfrutar y ojalá tengamos la mejor tarde para ganar el título que nosotros más queremos".