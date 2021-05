Rodolfo Zelaya: "Tenemos que estar finos"

Rodolfo Zelaya, cuya presencia aún no es segura para el domingo en la final entre Alianza y FAS, aseguró que está expectante de poder hacer historia con el club capitalino al ganar el tricampeonato.

"Tenemos una gran posibilidad de poder quedar tricampeones, nadie lo ha logrado en Alianza, seríamos los primeros, ojalá el día domingo lo podamos lograr y celebrarlo con la afición y quedar en la historia de este gran equipo", dijo Zelaya.

Para el ariete nacional, Alianza tendrá que realizar un partido perfecto para poder salir campante ante un rival complicado como lo es FAS.

"Creo que ningún equipo ha logrado pasar a nueve finales consecutivas, ojalá se pueda dar ese tricampeonato, pero el domingo tenemos que estar finos, estar al 100 por ciento y hacer mejor las cosas para la final".

Rodolfo Zelaya, quien quedó campeón goleador del torneo, aseguró que el equipo no saldrá con nada nuevo ante FAS y que Alianza priorizará jugar de la misma forma que lo hizo durante el torneo.

" Tenemos que tener tranquilidad, no cambiar nada, yo sé que es una final, pero si en tu mente está todo lo que has venido haciendo durante el torneo no podes cambiar en una final, pesa bastante lo mental, estar concentrados al 100 por ciento y aprovechar las oportunidades de gol que tengamos", dijo.

Ultimó que el plantel está tranquilo. No se confían de FAS y su deseo de poder romper con la sequía de títulos que asciende a 11 años.

"Una final FAS-Alianza es bien mediático, toda la semana hablan de esto, yo creo que el presionado es FAS porque tiene 10, 11 años de ganar un título, y nosotros hemos ganado

las últimas finales, pero no estamos sobrados, ni mucho menos confiados, pero el objetivo es quedar campeón, pero presionado, presionado es FAS", concluyó.