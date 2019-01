Rodolfo Zelaya: “Rechacé otras ofertas porque esta es la que estaba esperando”

Rodolfo Zelaya habló en el mediotiempo del partido entre Alianza y Águila, mismo que sirvió de despedida para el atacante que partirá mañana a Los Ángeles para incorporarse al trabajo del LAFC. El referente de los paquidermos confirmó todo lo que se viene en su nueva etapa profesional.

"Voy a hacer mi trabajo nada más. Buscar acoplarme. Estaba tranquilo y cómodo acá en Alianza. Rechacé varias ofertas, pero esta es la oferta que yo estaba esperando. Toda mi familia está allá y eso es bonito", comentó Zelaya.

Conciente que estará con jugadores de renombre en el plantel, entre ellos el mexicano Carlos Vela, Fito mencionó que "ahora voy a competir con los mejores. Carlos Vela es uno de los referentes del equipo y voy a tratar de trabajar para aportar".

¿VOLVERÍA A LA SELECCIÓN?

Al ser consultado sobre si regresará a la selección, Zelaya dejó claro que el actual cuerpo técnico no cuenta con él y no espera ser convocado mientras Carlos de los Cobos continúe.

"El tema de la selección lo tocan cada vez que hay convocatoria, pero yo no soy tomado en cuenta por este cuerpo técnico. Hay que dejar claro eso para que no se me pregunte más sobre ese tema. No volveré a la selección mientras esté el actual cuerpo técnico", declaró.

Finalmente aclaró que si algún día regresa al fútbol salvadoreño será solo para jugar con Alianza: "No me veo después en ningún otro equipo que sea Alianza. Esta afición es la mejor del país, por mucho".