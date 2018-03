Rodolfo Zelaya: “No tengo muchos minutos”

Rodolfo Antonio Zelaya, el emblemático atacante de Alianza y de la selección nacional, analizó su rendimiento con Alianza en la primera vuelta del Clausura 2017. También habló del nivel mostrado por su equipo y de la actualidad de la selección nacional.

¿Qué te ha dejado la primera vuelta del Clausura 2017?

Estoy poco satisfecho. No he jugado mucho por no tener más minutos de juego. Lo bueno es que aun así he logrado goles que han contribuido al equipo a estar de líder. Me queda trabajar para lo que resta del torneo y esperar que el equipo siga líder, pero llegando a la final o ganando el título. El equipo está armado para ganarlo.

¿Hasta dónde llega tu insatisfacción por no sumar más minutos?

No puedo decirlo hasta qué punto y quizá todo esto sea culpa mía. Entiendo que no estoy en el nivel físico que el cuerpo técnico de Alianza requiere, pero es cosa de criterio, así he jugado en torneos anteriores y con otros cuerpos técnicos y aporté mucho al Alianza . Pero igual, uno debe siempre trabajar y estar al cien por ciento en lo físico y tratar de estar al nivel que requiere el profesor (Jorge Rodríguez) y ayudarle al equipo. Si por allí logró sumar más minutos, bienvenidos.

¿Qué te falta para superar esa falta de condición física?

Poco. En El Salvador ningún jugador alcanza su nivel físico o el peso adecuado . Estoy en un nivel físico con el que puedo aportarle al Alianza. Te lo repito, ya antes jugué con un nivel físico que no es el ideal ni con la cantidad de grasa corporal idónea, pero he aportado al equipo. Si el cuerpo técnico actual requiere mis servicios así, con esta carencia física, lo haré bien como siempre.

¿Es disciplinado Fito Zelaya?

Trabajo lo normal, hago lo que me dicen y trato de seguir el ritmo que requieren. Sobre mi alimentación, como lo normal, no hago desórdenes en ese tema, trato de alimentarme bien. Hay momentos que uno puede comer otra clase de alimentos fuera de tu dieta , pero no es algo que hago a diario. Trabajo fuerte en los entrenos, pero sé que me falta poco para alcanzar mi nivel físico.

¿Sentís que este Alianza posee un plus respecto al que perdió la final pasada ante Santa Tecla?

No. El equipo se está portando a la altura de la institución. Este equipo siempre se ha armado para ganar el título. Alianza siempre ha sido protagonista por las contrataciones y ahora no es la excepción. Tenemos un gran plantel y estoy seguro que llegaremos a una final más. Si no lo logramos, será un fracaso total por la plantilla que tenemos, por ser líderes y porque este equipo se armó para ganar títulos.

¿Mirás al Alianza campeón?

Sí, veo al Alianza campeón por muchas razones, por la plantilla, por el cuerpo técnico. Alianza es el equipo más completo de la liga, si ves la banca no hay diferencia entre titulares y reservistas, es un tema que se le complica al profesor Rodríguez y allí surge su necesidad de rotarnos.

¿Cuál es el rival a vencer?

Debemos preocuparnos por nosotros y no por el rival.

¿Pero cuál tiene mejor pinta?

Hay varios, Águila, Metapán, el mismo Santa Tecla, pero hay que respetar a todos los rivales. Santa Tecla para mí es uno de los equipos que mejor fútbol ha mostrado en los últimos dos años y que tienen una buena plantilla.

¿Ha quedado a deber la afición de Alianza en los partidos?

Para nada, en torneos anteriores donde hemos andado mal nuestra afición siempre nos ha acompañado en los estadios, nos apoyan al cien por ciento y ahora no ha sido la excepción. Para mí es la mejor afición del país.

¿Cuál es el futuro de Fito Zelaya en Alianza ya que en mayo se vence tu contrato laboral?

Por el momento no sé. Mi contrato con Alianza se vence en mayo, por el momento no ha existido pláticas con la dirigencia sobre una posible renovación . Es prematuro hablar de eso.

¿Hay pláticas para volver a jugar en el extranjero?

No hay nada concreto, nada oficial todavía. Hubo llamadas. Si bien no ha existido por el momento un acercamiento de Alianza para renovarme, debo decir que tiene la prioridad. No cierro puertas para escuchar ofertas ya sea en el país o poder jugar en otra liga.

¿Satisfecho de tu aporte a la selección en la Copa Centroamericana?

No, y lo digo porque sé que puedo aportarle más. Debo estar al cien física y mentalmente para desarrollar un mejor trabajo. Nosotros para ese torneo no tuvimos mucho tiempo para entrenar y aun así se hizo una buena presentación, ya que clasificamos a Copa Oro y terminamos terceros. Siento que con más tiempo de trabajo podemos hacer buenos torneos.

¿Sentís que la presión que hubo y que se generó por tu llamado a la selección ya se superó o sigue allí flotando en el ambiente?

Nunca pienso en eso, tampoco siento ninguna presión. La gente o quien sea puede hablar o pensar lo que quiera, estoy tranquilo y contento en la selección . Siendo sincero casi nunca me interesa lo que dice o piensa la gente, estoy mentalizado en hacer bien mi trabajo, en hacer bien las cosas tanto en mi equipo como en la selección.

¿Qué opinión te merece el grupo de El Salvador en la próxima Copa Oro, donde nos esperan México, Curazao y Jamaica?

Es un grupo complicado. Espero que hagamos un buen trabajo antes de la Copa Oro, con buenos partidos de fogueo, pero es un tema que solamente le compete a la gente de la FESFUT.

¿Te seduce enfrentarte de nuevo a la selección de México?

Realmente ahora es prematuro hablar sobre ese tema, nadie por ahora tiene ganado un puesto dentro de la selección, hay que demostrarlo en la cancha, en lo que uno puede hacer en la liga, mostrarse bien a fin de ser tomado en cuenta por el profesor Lara a la hora de la convocatoria para asistir a la Copa Oro.

¿Pero atenderás ese posible llamado a la Selecta para Copa Oro?