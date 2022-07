Rodolfo Zelaya: “Extrañamos jugar cada fin de semana”

Ante la situación que atraviesa la FESFUT en estos momentos, y la incertidumbre sobre la reanudación de las actividades del fútbol profesional de El Salvador, algunos futbolistas han dado su opinión sobre lo que está ocurriendo en el balompié nacional.

El delantero salvadoreño Rodolfo Zelaya, en declaraciones brindadas a las redes sociales del Alianza, comentó que el equipo continúa entrenando, aunque está a la espera de conocer si se realizará el duelo ante el Marte, partido programado para disputarse este miércoles en el marco de la fecha 3 del Apertura 2022.

“Ahora a esperar si el día de mañana va a haber partido o no porque ahorita hay una incertidumbre que no se sabe si vamos a jugar o no, pero nosotros estamos preparados para jugar el día de mañana”, comentó Fito.

El atacante agregó que “ojalá haya partido mañana, la verdad que extrañamos jugar cada fin de semana o cada miércoles, pero ya no depende de nosotros, depende de toda la gente que tienen todo este problema y nosotros estamos tranquilos y trabajando y si nos toca jugar pues (vamos a) tratar de hacer las cosas bien”.

Por otra parte, el extremo del Águila, Edgar Medrano compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que se mostró triste por la actual situación del fútbol nacional y por las personas afectadas por esta incertidumbre.

“Lamentamos la situación que está pasando en el fútbol salvadoreño; triste por nuestras familias, aficionados y personas que viven de esto y es injusto que se vean afectados por cosas externas al fútbol. El fútbol no se mancha. Gracias afición, con ustedes hasta la muerte”, declaró el atacante colombiano.

El volante de Firpo, Christopher Galeas también utilizó sus cuentas de redes sociales para hablar sobre el tema.

“Tengamos fe que todo estará bien, mostrémonos positivos y optimistas, que la conciencia y el diálogo llegue donde exista la empatía y nos demos cuenta que la pelota debe rodar”, expresó “el Platanito”.