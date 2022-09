Rodolfo Zelaya: "Estoy seguro que podemos remontar"

Rodolfo Zelaya brindó declaraciones con respecto a la misión que tiene Alianza en Costa Rica que consta de remontar un marcador adverso (0-1) ante el Alajuelense para avanzar a las semifinales de la Liga CONCACAF.

El capitán de los albos se mostró optimista y confiado que el plantel que dirige Adonai Martínez tiene la capacidad de realizar la hombrada en la ciudad de Alajuela.

"Sabemos que podemos hacer la remontada porque tenemos un gran plantel, hicimos un gran partido el miércoles, pero no concretamos las que tuvimos, pero el equipo está jugando bastante bien, sabemos que en Costa Rica no será nada fácil, pero estamos sabedores que podemos hacer la remontada", dijo Rodlfo Zelaya.

El ariete salvadoreño hizo énfasis en que el equipo tendrá que ser más contundente en Costa Rica para poder lograr el objetivo. "Ojalá el día martes podamos andar encendidos y aprovechar las ocasiones de gol", indicó.

Las bajas no son preocupación

Con la baja de Henry Romero por lesión y el posible regreso de jugadores claves como Marvin Monterroza en la medular y Mario González en la portería, Rodolfo Zelaya expresó que sería importante contar con ellos, pero en el caso contrario, aseguró que Alianza tiene un plantel amplio para poder intentar la remontada.

"El plantel es bastante amplio, tenemos bastantes jugadores, ellos saben que son importantes para nosotros, Marvin nos hizo falta el día miércoles, pero los que estuvieron ahí hicieron buen trabajo. Con la baja de Henry, está la oportunidad de Mario Jacobo, él siempre lo hace bien. Ojalá Marvin y Mario estén para el martes", expresó.

Al ser consultado sobre si una remontada a nivel internacional agregaría más créditos al equipo que ha dominado los últimos cinco años en El Salvador, Zelaya mencionó que Alianza ya demostró ser competitivo tras llegar a semifinales en el 2019, por lo que espera que el próximo martes nuevamente se ponga un precedente.

"Alianza es un equipo de época, estar en once finales no es fácil, hemos perdido muchas y hemos ganado muchas, pero decime un equipo que haya sobresalido en esta Liga CONCACAF, no hay ninguno, en el 2019 llegamos a semifinales, y decime qué equipo de El Salvador llegó a semifinales, no hay ninguno. Tenemos el mejor plantel y tenemos que demostrarlo, se nos viene un partido complicado en Costa Rica con desventaja de un gol, estoy seguro que lo podemos lograr, ojalá el día martes lo podamos lograr, sino ni modo, así es el fútbol", concluyó .