Rodolfo Zelaya: "Estamos ilusionados con hacer historia"

El Alianza tiene un reto por delante. Este miércoles disputará el partido de ida de los cuartos de final de Liga CONCACAF ante el Alajuelense de Costa Rica.



El cuadro albo recibirá en el Cuscatlán al equipo manudo y para el delantero del Alianza, Rodolfo Zelaya, el partido de este miércoles será complicado por el nivel del adversario.



"La Liga (Deportiva Alajuelense) es uno de los equipos grandes de Costa Rica, no será nada fácil el día de mañana pero nosotros estamos preparados para hacer bien las cosas y en nuestra casa", indicó Zelaya en conferencia de prensa.



El atacante también agregó que el equipo ha levantado su nivel a pesar de la paralización de la liga local, y destacó el apoyo que han recibido por parte de los fichajes extranjeros, Camilo Delgado y Víctor Landazuri.



"Hemos mejorado aunque no tengamos muchos partidos, debemos estar concentrados porque con un rival de este nivel no se pueden cometer muchos errores. Ojalá el día de mañana hagamos todos un buen partido. Landazuri y Camilo son dos jugadores que han venido a aportar mucho, hacen un buen grupo y nos ayudan bastante en la cancha", expresó Fito.



Objetivo: semifinales



El director técnico del Alianza, Adonai Martínez, aseguró que el partido de este miércoles será una gran oportunidad para que el equipo albo empiece a hacer historia en la Liga CONCACAF.



"Estamos ilusionados con poder hacer historia, la motivación es demasiada, sabemos la talla del rival pero estamos con la ilusión y preparación suficiente para poder pelear. Con el apoyo de toda nuestra afición ojalá podamos conseguir un buen resultado", comentó el timonel albo en conferencia de prensa.



El objetivo de Alianza en Liga CONCACAF es el de poder trascender en la competición y llegar lo más lejos posible. El equipo capitalino quiere repetir de avanzar a semifinales, logro que consiguieron en la edición de 2019.



Martínez también reconoció el nivel que tiene el Alajuelense; sin embargo, aseguró que el plantel de Alianza se encuentra motivado para lograr su fin.



"Hay una motivación siempre que enfrentas a un equipo con mucha trayectoria, este es un torneo en donde todos queremos trascender. Con un rival como Alajuelense todo te motiva aún más, esperamos hacer un buen fútbol", concluyó el míster.