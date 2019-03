Rodolfo Zelaya: “En el equipo me han recibido como si fuera familia”

El delantero salvadoreño Rodolfo Zelaya sigue su proceso de adaptación a Los Ángeles y a su nuevo club en la MLS, en el que aún no debuta.

En esta segunda parte de la entrevista exclusiva que Zelaya brindó a Grupo LPG te compartimos los pensamientos del goleador sobre el trato que recibe en LAFC.

¿Cómo te ha recibido el plantel del LAFC en los entrenos?

Es un ambiente normal como en cualquier equipo en que he estado, son muy buenas personas, nos llevamos bien con todos, platicamos de muchas cosas, la verdad he llegado a un gran club, a una gran familia que es lo que ha hecho el cuerpo técnico con todo el plantel y quedó demostrado en los dos partidos oficiales que se han hecho y se han ganado, todos halamos al mismo lado y nos apoyamos unos a otros, es lo que se respira dentro del equipo.

¿Sentís que será difícil cuando llegués a tu mejor estado físico recalar en el equipo titular por lo que ha hecho en sus dos juegos?

Realmente para pensar en eso debo estar bien físicamente y luego sé que puedo pelear un puesto en el 11 titular, es el objetivo que uno tiene y el porqué he llegado acá. Nunca me he acostumbrado a no jugar o a calentar el banquillo pero sé el compromiso que tengo de estar bien físicamente y estar a disposición del cuerpo técnico, de esforzarme al máximo cada día de entrenamiento y si en mi debut me toca jugar cinco o 10 minutos, hacerlo bien y de la mejor manera para poder conseguir ganarme un puesto.

¿Cómo te dicen tus compañeros en el entreno, Fito, Rodolfo o simplemente Zelaya?

Me dicen Fito la mayoría de compañeros, eso me hace recordar el ambiente que tuve en Alianza aunque obviamente guardando la distancia, lo importante es que me siento feliz de estar acá y buscar debutar pronto ya que desde el primer día que llegué al LAFC me han hecho sentir bien, todos me han apoyado al 100 por ciento y eso como jugador es algo importante, saber que pese a ser nuevo en el equipo te brindan todo el calor necesario para que te sintás bien, a gusto, cómodo con el resto del plantel.

¿Hay algún trabajo específico que el preparador físico del club te ha encomendado para acelerar tu recuperación física?

No tengo un plan de trabajo específico que debo seguir, mi rodilla operada está ya al 100 por ciento recuperada, es cosa del pasado, es solo trabajo físico que hacemos, que incluye gimnasio. Lo importante de todo es que en lo personal me siento bien, he bajado de peso, que es importante, sé que aún falta llegar a un punto que se requiere pero que estoy cerca de alcanzarlo.

¿Acompañarás al club en su salida de este fin de semana a Nueva York para enfrentarse al NYCFC?

No, creo que no viajaré porque los jugadores que no estamos al 100 por ciento físicamente, los lesionados o los que no son convocados no viajan, ya que nos quedamos a seguir el plan de trabajo que el preparado físico necesita para iniciar bien la otra semana.

¿Qué te ha sorprendido más del ambiente que rodea al LAFC en los partidos y lo que genera la MLS como liga?

Indiscutiblemente todo te sorprende, las canchas en donde entrenás, los estadios donde jugás, la gran afición que tiene el LAFC que pasa cantando durante todo el partido, apoyando al equipo, y el trato profesional que le brinda el club y la liga en sí a los jugadores, te hacen sentir bien y eso es parte de la clave del éxito que tiene la MLS, te hacen sentir en familia, los dos partidos que hemos jugado de local los he vivido juntos a mis otros compañeros no convocados en el palco del club, eso ayuda a que te integrés, a que te identifiqués con sus colores y eso se valora.

- Su día a día...

¿Por fin lograste solventar lo de tu casa?

Sí, gracias a Dios ya estamos en nuestra casa, eso le brinda seguridad a uno y a mi familia, eso me permite enfocarme mejor en los entrenos y buscar llegar al punto óptimo en lo físico para poder aportar mi fútbol al club lo más pronto posible.

¿No te queda lejos el estadio o la sede del club desde la ciudad donde vivís con tu familia?

No, está cerca, vivo en la ciudad de Alhambra, en las afueras de Los Ángeles y me queda del campo de entrenamiento a 15 minutos de mi casa y del estadio a media hora sin tráfico, cerca de Pasadena, una ciudad tranquila; estamos cerca de la casa donde vive mi mamá, estoy como a 20 minutos de su casa por lo que en ese aspecto estoy feliz, tranquilo porque mi familia se siente así.