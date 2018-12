Rodolfo Zelaya: “El técnico ha dejado fuera de convocatoria a un buen grupo de jugadores”

Para Rodolfo Zelaya, 2018 le dejó momentos gratos y tristes portando el gafete de capitán de su querido Alianza, un vaivén de emociones que le heredó el anotar 30 goles en el año, su mejor marca de goles en el fútbol nacional, lidiar con la alegría de coronarse campeón de liga de manera invicta, ser marginado de la selección nacional por el mexicano Carlos de los Cobos y llorar la derrota de la final del Apertura 2018 ante Santa Tecla.

¿Satisfecho por tu producción goleadora en 2018?

Me siento feliz y satisfecho por los goles alcanzados en los dos torneos cortos de este año, son 30 goles. Es mi mejor registro. No ha sido fácil marcarlos, eso te provoca que los goles que marcaste a favor de Alianza han ayudado para lograr todas las cosas que se alcanzó, nuevas marcas, nuevos retos logrados.

Se dice fácil anotar 30 goles, pero no es así...

Para nada, ha sido el resultado de todo el apoyo que uno como jugador recibe de mis compañeros. Ha sido complejo todo este año ya que debimos llevar todo esto a la par del tema del invicto, algo que logramos sostener hasta donde se pudo, pero quedó esa satisfacción que marcaste un nuevo récord en la liga.

¿Algún gol en especial?

Hay muchos que me han marcado en el año pero no tengo un favorito que lo pueda destacar. Quizá el gol que le anoté al Águila en San Miguel en semifinales o el gol que anoté en Sonsonate que me permitió ganar de nuevo el título de goleador, pero la verdad siento que mis goles han sido bonitos y que han ayudado al equipo.

¿Cómo ha sido 2018 para ti?

En este año he tenido de todo. No ha sido del todo bien por lo que he pasado, por el accidente sufrido con mi familia, ganar y perder una final, he tenido de todo. Al final Dios sabe cómo lleva las cosas y lo que queda es disfrutar todos los momentos que hemos vivido y esperar que el otro año sea mejor en todo aspecto.

¿Pero sentís que este año te bendijo más o creés que te golpeó más que en otros años?

No me quejo de las cosas que he vivido, hay cosas buenas y malas. Las cosas se las dejo a Dios siempre, quiero disfrutar todos los momentos con mi familia.



Obvio que hay momentos que deseas olvidar, pero ¿qué rescata Fito Zelaya de este año?

Cualquier persona desearía olvidar esos momentos de angustia que uno vivió en el tema del accidente con mi familia (el pasado 12 de mayo), pero no se olvidará nunca. Me queda la satisfacción de haber quedado campeón en la primera mitad de la temporada y de haber tenido una excelente campaña con mi equipo.

¿A tus 30 años estás en la cúspide de tu carrera deportiva?

No lo sé, siempre trato de hacer bien las cosas, de trabajar al máximo para intentar ayudar a mis compañeros dentro y fuera de la cancha y gracias a Dios esas cosas han salido bien.

¿Es un tema pendiente en este año el hecho de no haber terminado vistiendo la camiseta nacional?

Es algo que por el momento no ha pasado por mi mente. No es nada pendiente en mi carrera, estoy disfrutando por ahora de mi momento, obviamente a cualquier jugador le habría gustado terminar este año defendiendo la camiseta nacional, de jugar los últimos partidos de la selección, pero me concentré en la final.

¿Hay alguna cosa de la que estés complacido en este año?

Sinceramente, siento que no me ha hecho falta nada. Estoy jugando en el mejor equipo de El Salvador, en el equipo que amo, que disfruto jugar en cada momento de mi carrera y que las cosas que estoy haciendo me han estado saliendo bien. Me habría gustado coronarme tricampeón con Alianza, pero esto es fútbol, no se pudo alcanzar eso y lo que nos queda es seguir trabajando.

¿Cómo ves el cierre de año?

En lo personal, quiero seguir disfrutando de mi familia y de las cosas que Dios nos regala.

¿Te duele palpar como protagonista que nuestro fútbol esté en un bache donde no ha logrado salir en los últimos años?

La verdad es que sí duele, pero es lo que tenemos. Los que deben hacer mejor las cosas en el fútbol son los directivos, también los jugadores, pero más los directivos porque nos deben de proporcionar buenos estadios, buenas canchas donde entrenar y jugar para poder intentar desarrollar un mejor fútbol. Por ahora no lo tenemos y espero que algún día lo podamos tener.

¿Ha madurado Rodolfo Zelaya en lo personal y en lo deportivo?

La verdad es que sí, siento que he madurado emocional y futbolísticamente. Lo que te ayuda alcanzar ese nivel de madurez es que intentés hacer bien las cosas dentro de la cancha, es algo que he tenido y que el equipo en sí ha recibido no solo de mi parte. El resto del plantel en Alianza ha provocado que estemos escribiendo una nueva historia.

¿Como jugador sentís que sí existe aficionados que practican el antialiancismo así como el antizelayismo en redes sociales?

Creo que sí, porque habla de Alianza toda la gente, sean estos fasistas, aguiluchos o de otros equipos. Todos siguen pendientes de lo que hace Alianza y de mi persona, crea polémica en las redes sociales. En general, esto es fútbol, es lo lindo de este deporte lo que genera en la gente, uno disfruta esto y te brinda mayor responsabilidad para tratar uno de hacer mejor las cosas para la gente que a uno lo sigue o al que es Alianza y también para los que están pendientes de mi vida, de mis gustos y mis vivencias.

Ya jugaste en Europa, posiblemente en Asia, en Norteamérica en el fútbol mexicano, pero a futuro ¿te ves jugando en una liga sudamericana?

La verdad es que sí. Me gustaría jugar en esa región, pero es cosa que no cierro en mi ciclo deportivo. Vamos a esperar lo que nos depara el fútbol, ya que uno lo único que le toca hacer es intentar hacer bien las cosas. Eso me ha permitido jugar en lugares que no pensé jugar como en Rusia y todo eso gracias al fútbol.

¿Qué le pedís al nuevo año?

Lo primero es salud, que estemos bien y que podamos tener un gran año; en lo deportivo, mi mayor deseo es jugar en el extranjero, es un tema que no está en mis manos decidir, pero uno sabe que su lucha por hacer bien las cosas dentro de la cancha te hace más fácil lograr esas aspiraciones que tengo como futbolista, como padre y como salvadoreño.

¿Qué mensaje puedes enviar a la afición en el tema de la selección nacional para 2019?

Será un año difícil por el tema que no podríamos estar en la próxima edición de la Copa Oro. Pienso que sería un golpe muy duro pero el que debe de analizar eso es el propio cuerpo técnico porque siento que ha dejado fuera de su convocatoria a un buen grupo de jugadores, dejando mi caso aparte. Que no estén es un problema, ya que siento que hay otros que pueden estar allí y al final el único responsable si esto sucede será el cuerpo técnico actual.

¿Sentís que no se irá a Copa Oro?

No, siempre y cuando exista una oportunidad de asistir. Lo que sí se debe hacer es llamar a la selección al jugador que esté haciendo bien las cosas en la cancha, en la liga, es de lógica hacer eso. No se trata de fútbol de amigos, si no de llamar a los jugadores que están pasando el mejor momento. Solo así se podría tener esa oportunidad de luchar por un puesto en la Copa Oro ante Jamaica.

¿Qué mensaje le mandás a la afición que toma el fútbol como una vía de escape a todos los problemas que sufre nuestro país?

Primero es que gocen el fútbol como aficionado; pero para esto, lo primero es que uno de jugador debe de brindar el ejemplo, comportarse bien en la cancha, no generar problemas. La idea es que la familia disfrute de este deporte maravilloso en los graderíos, que se sienta cómoda y segura de ir al estadio a ver buen fútbol.