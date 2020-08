Rodolfo Zelaya: “El sueño mío es retirarme en Alianza”

Rodolfo Zelaya habló como jugador de Alianza tras un año de haberse ido para el extranjero, donde jugó para los Ángeles FC, de la MLS; Las Vegas Lights, de la USL; y el Celaya, del Ascenso MX.

En sus primera palabras, el atacante salvadoreño declaró estar “contento y agradecido” de volver a la institución donde ha ganado cuatro coronas nacionales.

“Estoy contento, agradecido con la junta directiva, con el presidente don Fito (Salume) por la contratación, por haber llegado a mi casa nuevamente. Ahora a seguir trabajando, a tratar de ayudarle al equipo y a seguir cosechando éxitos como se viene siendo en los últimos años”, dijo Fito en una video-conferencia vía Zoom durante su presentación.

Tras cerrar su vínculo con el Celaya de México, el cuscatleco fue puesto por medios nacionales e internacionales en equipos de Guatemala y Costa Rica. Desde la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el jugador nacional agradeció la muestra de cariño que ha recibido a través de las redes sociales y de paso, reveló que su sueño es retirarse en las filas paquidermas.

“Estoy agradecido, eso me lo he ganado con esfuerzo, me he sacrificado dentro de la cancha y he ganado títulos, eso es la recompensa que me queda, que la afición siempre me recuerda. Como lo he dicho abiertamente, el sueño mío es retirarme en Alianza, pero eso lo irá diciendo el futuro, quiero aprovechar esta oportunidad, hacer las cosas bien y poder ganar más títulos con Alianza”, apuntó Zelaya.

Fito Zelaya, quien cuenta con 256 partidos oficiales con Alanza, admitió que tenía otras ofertas de equipos, sin especificar si eran nacionales e internacionales. Además se refirió sobre su edad y la posibilidad de que esta sea su última etapa con los paquidermos.

“Habían algunas opciones, pero uno ve las condiciones que hay, al final yo decido, a veces, las opciones que hay, pero decidí regresar a Alianza donde estoy tranquilo y estuve tranquilo. La prioridad es siempre hacer las cosas bien y ahorita no puedo decir si es mi última etapa en Alianza, hay mucha gente que ya lo quiere retirar a uno con 32 años, al final depende como vayas sintiendo el cuerpo, sino te sentís en óptimas condiciones para seguir dándole al fútbol, obviamente ahí decido retirarme, pero ahorita me siento bien”, concluyó el atacante.