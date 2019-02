Rodolfo Zelaya: "De los Cobos está vendiendo humo"

El delantero salvadoreño del Los Ángeles FC, Rodolfo Zelaya, reprochó este miércoles que el seleccionador nacional, Carlos de los Cobos, está "vendiendo humo" con el combinado mayor.

De esta forma, el ariete de la MLS de Estados Unidos respondió al anuncio que hizo De los Cobos, quien afirmó esta semana que no convocará a Fito a selección nacional por su sanción años atrás por el tema de amaños de partidos.

Para el jugador, De los Cobos hizo esa aclaración como reacción al señalamiento de Zelaya, quien advirtió semanas atrás que mientras el mexicano dirija a la Azul, él no volverá a vestir la camiseta nacional.

"Ese tema (selección mayor) para mí quedó atrás. Él (De los Cobos) está molesto conmigo porque yo dije que media vez él estuviera en la selección yo no iba (a atender llamados). Soy una persona que voy de frente, no me gusta ser doble cara; realmente él puede decir lo que quiera", dijo en una entrevista con el medio Hoy Los Ángeles.

Fito prosiguió: "Está demostrado que (el técnico) no está haciendo un buen trabajo, en su primera etapa sí lo hizo, ahora más que todo es puro... estar vendiendo humo, porque los resultados ahí están; estamos a punto de quedar fuera de la Copa Oro y ojalá se pueda recuperar (la selección) y clasifiquen, que lo veo un poco difícil".

Zelaya estuvo un año castigado por haber estado presente en reuniones en las que se arreglaron partidos, aunque no se comprobó que él hubiera aceptado dinero. El anuncio de su castigo se hizo en 2013.

El ariete confesó a la cadena internacional ESPN que había participado en dos reuniones con mafiosos que buscaron amañar juegos de la Azul.

“Estuve en una reunión (en Washington) y no escuché mayor parte de lo que hablaban, y de ahí la otra que estuve fue antes del partido con Venezuela, este año (2013)”, dijo Fito.

De los Cobos, en tanto, fue precisamente el entrenador que hizo debutar a Zelaya en la Azul mayor y estuvo a cargo de uno de los combinados nacionales a los que se comprobó que vendieron partidos, tras investigaciones de la FESFUT a raíz de publicaciones periodísticas de Grupo LPG Deportes.