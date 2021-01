Rodolfo Zelaya: "Águila es uno de los equipos al que más goles le he metido"

Los últimos meses han sido complicados para el delantero salvadoreño Rodolfo Zelaya. Estuvo en el fútbol de la MLS y después en la liga de ascenso en México pero no terminó de concretar el ritmo de juego que hubiese querido. Su vuelta a Alianza estuvo rodeada de problemas físicos que parecen ya superados y en su mejor estado de juego en meses, el ídolo blanco jugará una final más con el equipo de sus amores.

¿Cómo se preparan este tipo de partidos?

Estoy contento de estar en una final más y estoy motivado. Es una semana especial para los equipos que llegamos a esta etapa, vamos a trabajar para el domingo poder ganarnos la número 15.



Se te da bien jugar contra Águila...



La verdad que sí. Águila es uno de los equipos al que más goles le he metido en la liga. Ojalá que el domingo se presente una oportunidad y pueda anotar para ayudarle a mis compañeros.



¿Cómo ha sido trabajar en este torneo tan atípico?

Ha sido un torneo en el que no he tenido muchos minutos y en cierta forma es normal porque no había jugado mucho en los equipos que estuve. Poco a poco voy agarrando confianza con "Tigana" y eso es importante para cualquier jugador: Ir ganando minutos cada fin de semana.



Fue más de un año de travesía en el extranjero, ahora regresás y lo hacés para jugar una final más quizás en tu mejor momento deportivo del año...



La verdad que si. En la parte final del torneo he tenido más minutos, gracias a Dios han llegado los goles y eso es importante porque motiva. Ojalá que el domingo también pueda sumar para el equipo.



¿Cuáles son las cualidades que tiene el Águila?

Tiene buenos jugadores. Tiene un buen entrenador al igual que nosotros, nosotros también tenemos cualidades y variantes. Lo que más nos enfocamos nosotros también es en nuestro juego, que es lo que queremos hacer bien el domingo para ganar el torneo.

¿Por qué se les complicó tanto Águila en este torneo?

La verdad no sé. Estamos con otro entrenador y con Tigana no hemos jugado contra ellos, será el primer partido contra ellos y será un partido diferente; ojalá lo podamos demostrar dentro de la cancha.



Varios de tus compañeros mencionan que las cosas cambiaron con la llegada de "Tigana"...



Cambiaron bastante. El profe vino a cambiar este grupo y la motivación y la libertad que se puede tener en la cancha; vino a rescatar al equipo porque no veníamos jugando bien aunque ganando.



¿Cuáles serán las claves frente al Águila?

Las claves serán hacer lo que hemos demostrado en los últimos cinco partidos con Tigana. No salirnos de esa idea y tratar de siempre proponer y buscar el arco rival, eso será fundamental. Hay que aprovechar las oportunidades que tengamos.



La posibilidad de que podás marcar también está...



Tocará celebrarlo. Como delantero es lo que busca y sueña con anotar en una final y si no ojalá lo haga un compañero.



Ganar sería un respiro después de más de un año complicado en tu carrera...



La verdad que sí. Sería algo bonito y para eso vamos a luchar el día domingo y si estoy en la cancha voy a sacrificarme al cien por ciento al igual que mis compañeros que sé que si les toca van a dejar todo en la cancha por ese campeonato.