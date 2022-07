Rodolfo Góchez: “Tenemos un plantel atrevido”

El Once Deportivo de Ahuachapán derrotó en San Miguel al local Águila por 1-2 en el primero de los resultados sorpresas que nos dejó la jornada inaugural del torneo Apertura 2022.



Para su entrenador, el nacional Rodolfo Góchez Pacas, el triunfo cayó de perlas para el ánimo en la interna aurinegra ya que fue ante uno de los rivales históricos y que mantienen siempre la viñeta de favorito para alzar el título.



“Ganar de visita es bueno, pero solo es un partido, debemos de revisar bien porque al final tuvimos mucha fortuna también, ha dejado buenas sensaciones este buen inicio, no tuvimos a 10 jugadores que se les terminaron su contrato, pero hay otros jugadores que se quedaron con el equipo, no partimos de cero, solo le he dado continuidad, algunos cambios, ciertos matices internos”, resumió Góchez Pacas sobre la victoria ante los naranja y negro de visita.



Sobre su plan de trabajo y el relleno humano que necesitaba para arrancar su proyecto, el técnico nacional admitió que hubo jugadores que intentó llevarse al Once Deportivo, pero que respetó el tope salarial que presentó la dirigencia ahuachapaneca para el primer torneo de la temporada.



“Hubo algunos jugadores que ya habían arreglado cuando llegué al equipo, a muchos de ellos ya los había tenido antes y solo les brindé mi aval, siento que cuando se hace así por estar en un presupuesto ya establecido es poco fallar en lo que uno tiene en mente y solo trabajar y trabajar en lo que uno quiere, con una columna vertebral ya establecida que nos ha ayudado”, resaltó.



“Javier Bolaños ha llegado bien, ha sido uno de los mejores aciertos en contrataciones, al igual que William López a quien lo tuve en el Destroyer, de todos los que la dirigencia habían hablado antes, todos han sido un acierto, siempre se ha buscado jugadores que entren en su perfil de presupuesto para ser sostenible el proyecto deportivo”, argumentó.



“Hubo jugadores que estuvimos platicando pero al final no lograron quedar, como Saúl Hernández que no pudo porque desistió mi invitación, Óscar Paz, Mayer Gil, por sus propuestas de salir, a todos ellos los he dirigido antes y me habría gustado que entraran a este proyecto, pero tampoco se trataba de encarecer la planilla ni de llenarnos de jugadores que pasan sentados en el banquillo, mejor llamamos a jugadores de la reserva para complementar nuestra idea, muchos de ellos están listos para estar en el primer equipo.”



El estratega de los fronterizos admitió que pese a no sumar un mes calendario con el equipo occidental, se ha topado con un equipo que promete.



“Tuvimos cuatro microciclos al frente de este equipo, pero en tiempo calendario no sumamos ni un mes, pero el resultado es sorpresivo por la juventud de nuestro plantel, el resultado pudo haber sido favorable para cualquiera, intentamos ganar y nos resultó al final”, aseveró.



“Nuestro promedio de edad en el equipo es de 22.43 años sin mezclar a los reservistas, los mayores de edad son los extranjeros, pero hay jugadores jóvenes con más de 100 partidos en liga mayor, pero no hay que despreciar la experiencia de ellos porque los jóvenes se miran en ellos, por eso la velocidad ha sido nuestra mejor arma en la cancha, lo demostramos en San Miguel, no sé si se puede tomar así, lo importante es sorprender al rival, hacer lo correcto en el momento correcto, jugadores más atrevidos que dan la sensación de tener un equipo rápido”, espetó. “Tenemos jugadores muy bien formados, pese a su corta edad, eso nos ha ayudado para conformar un equipo compacto, sin duda, eso ha ayudado mucho, ser práctico con ellos, excavar un poco para que ellos mejoren su rendimiento.”







CAMINO DIFÍCIL



Rodolfo Góchez Pacas reconoció que los refuerzos que han llegado al plantel poco a poco se van acoplando a su sistema de juego ya que ante Águila solo hizo debutar a dos mexicanos, el portero Dautt y al defensor Calderón, dos piezas importantes en el triunfo ante los aguiluchos.



“Ante el Águila no jugaron Ronald Benavides, el extremo colombiano que viene del Real Sonsonate y que jugó ya en Costa Rica más Adrián Misael Muro, un delantero mexicano zurdo que ya estará habilitado junto a Benavides quien venía de una lesión pero que ya está bien para enfrentarse al Alianza”, aseguró.



“Las primeras tres fechas para nosotros no ha sido lo ideal, pero debíamos jugar ante Águila y Alianza en cualquier momento y es de ver lo bueno de todo esto ya que tenemos tres salidas consecutivas; jugaremos en casa ante un FAS que me gustó mucho en el inicio del torneo”, comentó sobre el calendario de los occidentales en el Apertura 2022.



“Espero que ante Alianza (este sábado por la noche) sea un juego enorme, por lo poco que hemos visto entiendo que mantienen su forma de jugar, pese a que estrena técnico, pienso que su tren de juego no cambiará, será un duelo bonito para comenzar este torneo. Habrá posiblemente cambios ante Alianza, aún no decidimos eso por ahora, vamos a esperar antes del sábado para saber si habrá grandes cambios, se mantiene la misma base que jugó ante Águila con algunas variantes”, vaticinó el timonel.