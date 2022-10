Rodolfo Góchez: "Solo un milagro nos clasificará"

El técnico nacional del Once Deportivo, Rodolfo Góchez, admitió al final del partido en que su equipo empató a un gol ante el FAS como local que "solamente un milagro nos puede meter entre los primeros cuatro puestos del grupo, es una tristeza decirlo pero es que el fútbol nos está deparando", afirmó al final del juego.

El estratega capitalino dijo además sobre el emiate in extremis que sufrieron ante un FAS batallador que "sentimos impotencia por el resultado, son las cosas que tiene nuestro fútbol, triste por el resultado ya que el torneo se nos está yendo de las manos, repito que soll un milagro nos puede cambiar todo esto."

Sobre el accionar de sus pupilos en estas ocho jornadas donde marchan ya últimos en el gripo B con sólo seis puntos, uno menos que Santa Tecla y a cuatro unidades de FAS por la cuarta plaza, el técnico de los ahuachapanecos dijo que "posiblemente podríamos haber merecido más, pero hay cosas extradeportivas que han incidido en que no sumemos triunfos, especialmente en casa. Cosas extradeportivas que al final pesan y no son las excusas que los dirigentes reconocen colombiano es no tener una cancha para entrenar, y están también los errores humanos, yerros que se comenten en la cancha y que al final incide en loa resultados deportivos", afirmó.

"Veo muy difícil la clasificación, la expulsión de (Brayan) Paz obvio nos afectó pero me parece que pudo haberse evitado el mostrarle la segunda amarilla, parece que fue por empujones que existen en todo partido y la verdad es que debo ver esa acción más tarde oara opinar, pero son cosas que se unen a esos errores humanos que estoy describiendo y que nos tienen en esta situación difícil."