Rodolfo Góchez: “La decisión de mi renuncia fue por mi familia”

Rodolfo Góchez Pacas, técnico nacional y hasta el sábado pasado asistente del colombiano Armando Osma en el banquillo de Águila, explicó las razones que lo llevaron a decidir dejar la mancuerna que había logrado hacer con el estratega colombiano en San Miguel.

“Ese día posterior al partido ante Firpo se lo comuniqué al profesor (Armando) Osma mi decisión a quien consideraba que era al primero que tenía de informar mi decisión por la cercanía y por la confianza que me brindó al dejarme trabajar con él en este segundo torneo en Águila, al día siguiente se los comuniqué a la parte administrativa del equipo y la verdad era algo que tenía en mente por el tema familiar”, reseñó el técnico nacional sobre la decisión de dejar al Águila.

Al respecto, Rodolfo Góchez dejó en claro que su salida del equipo emplumado no fue por diferencias personales o de índole técnico-táctico en la interna aguilucha, fue por razones estrictamente familiares.

“Yo había manejado esta situación desde la primera etapa en Águila en el 2016 cuando estuve como Director Deportivo, que solamente iba a trabajar en equipos donde me permitiera estar en mi casa, sin necesidad de moverme, mis hijos están en un colegio becados y donde también trabaja mi esposa; entonces la inestabilidad que el fútbol genera hemos intentado que no se traslade a la familia, al matrimonio y especialmente a la educación de los hijos”, subrayó el técnico nacional quien confesó además que la decisión tomada de dejar su labor en Águila fue difícil.

“La decisión de irme fue difícil de tomar, el retornar al Águila lo hice por el pedido que me hizo el profesor (Ernesto) Corti, por lo que significa Águila y por mis deseos de trabajar. Por eso al terminar el torneo pasado esa duda de renunciar retornó, pero al ver que el nuevo cuerpo técnico que venía era preparado, que son buenas personas, decidí continuar, pero el estar lejos de mi familia no me hace bien, ni a mis hijos tampoco, el llegar a la carrera, estar de entrada por salida en mi casa no se puede educarlos bien y yo antes de entrenador soy padre de familia” destacó.

Góchez admitió que tanto el profesor colombiano, Armando Osma como la dirigencia aguilucha tomaron su decisión con altura y comprensión.

“Ellos se lo tomaron bien, obviamente no querían que saliera del equipo por la labor hecha y estábamos en la transición a que Osma se afiance en su labor, él ha retomado cosas que se hacían bien pero ya con su sello, lo tomaron con tranquilidad y con sorpresa, me preguntó muchas veces que si no había forma de hacerme hacia atrás en mi decisión y me confesó que vivió algo similar en su etapa como jugador y por ello me daba la razón.”

Rodolfo Góchez admitió que ahora que está fuera del Águila pretende desarrollar un proyecto personal siempre ligado al fútbol llamado “Fútbol Desigual” donde puede asesorar a equipos en lo táctico y además realizar video análisis a equipos que requieran ese servicio.

“Deseo que mi salida de Águila se conociera pronto, uno vive de su trabajo en el fútbol y quiero que sepan que ahora estoy disponible para desarrollar mis proyectos. Estoy con uno, espero escuchar propuestas, tengo un amigo representante que me está ayudando desde que salí de la selección, quiero trabajar rápido y que queden las cosas claras de mi salida”, reflexionó. “Antes de ir al Águila estuve cerca de los torneos de segunda y tercera división, de reservas también, hay cosas que se deben hacer no solamente al llegar a primera, hay cosas que se pueden desarrollar, funciones en primera división que no se desarrolla colmo el video análisis y que es parte de mi proyecto personal, de ofrecer ese tipo de servicios a nivel nacional o internacional”, indicó.

Finalmente opinó sobre lo que se viene con la selección sub 23 del cual fue su estratega hasta finales del año pasado antes de ser cesado por la FESFUT por el tema de la pandemia y donde tenía ya un plan de trabajo para el preolímpico en Guadalajara que asumirá el técnico Hugo Pérez.

“Realmente no sé qué tanto profundizaron en el estudio que dejé, hubo un par de acercamientos, de Diego henríquez, mensajes en redes sociales preguntándome de un par de jugadores de mi proceso, también Fidel Mondragón me preguntó por un portero, se me pidió el video ante Costa Rica, fue bastante escueto el contacto conmigo, algo respetable, no me gusta opinar porque cada cuerpo técnico tiene su manera de trabajar”, explicó.



“Es loable que los técnicos tomen a consideración los proyectos anteriores hasta cierto punto, hay un buen grupo, siento que se perdió mucho tiempo sin hacer nada desde que salí del puesto y la llegada del profesor (Hugo) Pérez y que se pudo haber aprovechado mejor. Les deseo a todos mucha suerte, lo mejor, hay jugadores que conozco y que sé que harán bien las cosas y no dudo que harán en Guadalajara las cosas bien.”, dijo.