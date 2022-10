Rodolfo Góchez: "Estoy seguro que el otro torneo no estaré acá"

El técnico del Once Deportivo, Rodolfo Góchez, dijo en declaraciones de la prensa que está seguro que el próximo torneo "no estará" al cargo del equipo luego que los malos resultados impidieron al plantel clasificarse a la fase de cuartos de final del torneo Apertura 2022.

La derrota por 2-1 ante Metapán el pasado miércoles fue la gota que derramó el vaso. El Once Deportivo descartó toda posibilidad de clasificación tras quedarse con 6 de los 27 puntos disputados en el certamen, es decir, a falta de una fecha ha perdido 5 partidos, empató en 3 ocasiones y solamente ha ganado una vez.

"Le aseguro que con los resultados que hemos tenido en este país no hay una junta directiva que mire formas, y estoy seguro que en el próximo torneo no estaré acá, no solo del lado de ellos, sino de mi lado porque si se valorara un poco más lo que se intenta hacer, si se acercara más a explorar un poco si vale la pena lo que un entrenador intenta o no, lo que los jugadores quieren sería distinto", dijo Góchez sobre el césped del Calero Suárez.

Asimismo, el entrenador de 44 años, lamentó que el resultado no mostrara "el buen partido" que su equipo hizo ante Metapán.

"Buscamos el partido, atacamos, el arquero tapó y usualmente cuando los equipos están desesperados comienzan a lanzar pelotazos y nosotros aún con la cancha así como estaba fuimos a buscar el juego. No sé si esto abona a la tristeza que sentimos porque no logramos el objetivo (...) Me quedo con la sensación de que merecíamos más no solamente en este partido, sino en todo el torneo", agregó el técnico.

"Lo que manda en el fútbol es el resultado, no hay romanticismo, perdimos y no hay nada que decir", sentenció.