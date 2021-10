Rodolfo Góchez: “Atributo el triunfo a la buena disposición de los muchachos”

Santa Tecla obtuvo un triunfo importante en la noche del sábado al vencer en el estadio Las Delicias por 1-0 a FAS con un gol de César Flores.



Luego del partido, el director técnico interino, Rodolfo Góchez, dio a conocer las claves que tuvo su equipo para quedarse con los tres puntos en casa.



"Las claves (para obtener el triunfo) fueron el pasar la página rápido, el no estarnos lamentando, el ser agradecidos porque hay compañeros que ya no están en el equipo y los que estamos tenemos que dar la cara y hacer el trabajo lo mejor posible, siendo agradecidos por el trabajo", expresó.



Góchez también indicó que pudieron haber liquidado el partido en la segunda mitad aunque no hayan jugado como lo hicieron en la primera parte.



"En cuanto a lo deportivo fue un partido difícil, el segundo tiempo no estuvimos tan cómodos como en el primero, sin embargo en el tema de las transiciones y las contras podíamos haberlo liquidado", dijo.



Rodolfo atribuyó la victoria a sus jugadores y su actitud entre semana para planificar el encuentro de la mejor manera.



"Lo atribuyo a la buena disposición de los muchachos. En la semana platicamos sobre las cosas que nos podrían dar beneficio y plantear un partido, no venir a ver qué traía FAS y ver cómo respondemos, sino nosotros llevar el partido a la zona que queremos, creo que esa fue la ventaja. En el primer tiempo hicimos perfecto lo que habíamos planteado, el esfuerzo de los muchachos fue impresionante como en todos los partidos anteriores y casi no hubo errores individuales graves que era los que nos estaba contando partidos", comunicó.



El técnico interino también comentó que tienen posibilidades de entrar a los octavos de final, pero que el objetivo no es solamente clasificar a la siguiente ronda, sino sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no tener problemas en la tabla acumulada.



“Pues sabemos que sin duda podemos meternos, pero queremos no solo meternos a octavos, sino sumar la mayor cantidad de puntos para no comprometer el tema del descenso en algún momento”, concluyó.