Roces entre Independiente y Audaz por estadio Vicentino

El Independiente y la afición de San Vicente están molestos porque el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) ha condicionado el uso del estadio Vicentino y ha favorecido al Audaz de Apastepeque, que está actuando como local en dicho escenario deportivo.Giovanny Villalobos, presidente del Independiente, confirmó el malestar que hay entre la población vicentina, que ha tomado la situación como una falta de respeto."El estadio es del pueblo, nosotros lo contruimos y lo levantamos luego de los terremotos de 2001. Con ayuda de la gente levantamos paredes, colocamos portones e hicimos todo para volver a tener estadio", comentó Villalobos.El Independiente, que milita actualmente en la segunda división, no está haciendo uso del inmueble por orden del INDES y ha tenido que trasladar sus entrenos a las poblaciones de Tecoluca, Tepetitán y San Cayetano Istepeque.Villalobos contó además que el INDES y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) les quieren obligar a programar sus partidos los días sábado y no el domingo como venían jugando tradicionalmente. El Audaz de Apastepeque está jugando los domingos, cuando actúa como local en el Apertura 2017 de la liga mayor."Nos vamos a tener que ir a otro lugar. Esto ha pasado de lo deportivo a lo político. GANA y el FMLN se han puesto de acuerdo para desplazar al Independiente. Todos sabemos que Pablo Herrera (presidente del Audaz) es diputado de GANA y está trabajando con (Jorge) Quezada del INDES para darle prioridad a su equipo", denunció Villalobos.Según Villalobos, el estadio no está en condiciones de albergar equipos de primera división."El Firpo se quejó de las condiciones en que está la cancha cuando vino a jugar, y todos los equipos que vengan se van a quejar, pero a pesar de ello la FESFUT les va a seguir programando aquí", valoró Villalobos.De continuar la situación, el Independiente estaría trasladando sus partidos para el Polideportivo de Tecoluca o jugaría en la cancha del Ingenio Jiboa, que es patrocinador. Esa decisión, aseguran afectaría al Audaz, pues la afición preferirá seguir al Independiente, por ser el equipo local.El Audaz respondió a las acusaciones con un comunicado de prensa: