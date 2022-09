Robinson Aguirre: "No me imaginaba jugar tanto con la mayor"

Durante el campamento de la selección nacional en Washington previo al partido de la fecha FIFA este martes ante Perú en el Audi Field, Hugo Pérez, convocó nuevamente a Robinson Aguirre. El mismo juvenil de 17 años aceptó que no esperaba estar tanto con la selección mayor. "No me imaginaba jugar tantos partidos con la mayor, pensaba que me iba a costar un poco más y gracias a Hugo que me ha dado la confianza y a seguir trabajando. Estoy muy contento de estar aquí con el grupo y espero jugar este martes contra Perú", confirmó.

Aguirre dijo que el trabajo del estratega nacional es importante para esa nueva era que viene de cara a la Copa del Mundo de 2026. "Lo que está haciendo él es bastante importante porque está preparando una nueva época para la selección y creo que sería algo maravilloso si podríamos clasificar al mundial en los próximos años y con lo que está haciendo él es importante prepararnos bien para los partidos que vienen".

Aguirre ha recibido el apoyo de sus familiares y amigos durante los entrenos de la selección en suelo estadounidense, "La verdad estoy muy contento, siempre están apoyándome. Siempre mi familia me apoya y mis amigos también".

"Perú es siempre un equipo competitivo, fue al mundial reciente. Esperamos un partido buen", concluyó.