Roberto Sol quiere brillar en la primera división

A inicios del año 2020, Roberto Sol jugó con el Boillat, equipo de la primera división del fútbol aficionado de Morazán, buscaba el ascenso a la tercera división, pero nunca desprendió la mirada de volver a la primera división.

El torneo de la Liga Mayor Aficionada de Morazán se canceló ante la cuarentena decretada por la amenaza del coronavirus y Sol vio frenado el deseo de sumar un ascenso más a su palmarés. Mientras trabajaba en la milpa, su teléfono sonó con insistencia, no pudo responder las llamadas ante la baja señal telefónica de la zona, pero al llegar a casa, correspondió las llamadas del Jocoro, equipo de la primera división.

No dudó en aceptar la oferta, dijo que sí y estampó su firma con el equipo morazánico por un año. Roberto Sol vuelve a la primera división, desde que salió del Municipal Limeño en 2018 para jugar con el Chagüite de la segunda división; posteriormente, emigró a Estados Unidos y a su regreso a inicios del año 2020, jugó con el Boillat, de la primera división del fútbol aficionado de Morazán.

Sol se mostró satisfecho por llegar de nuevo a un equipo del circuito de privilegio. “Estoy con la misma mentalidad de hacer cosas grandes en el Jocoro, es un equipo pequeño, pero con ganas de aspirar a cosas grandes en la primera división”, sostuvo.

Sol tiene 31 años y juega en el sector profesional desde el año 2006 “el profesor Carlos Romero (entrenador del Jocoro) ya me había dirigido, gracias a él, se dio mi llegada al equipo, él me llamó, yo estaba trabajando en la milpa, en el Jocoro está mi ex compañero Felipe Amaya, él les dio mi contacto y así se comunicaron conmigo. Con Amaya fui compañero en el Vista Hermosa”, expuso.

PURO TRABAJO

“Al igual de todos los equipos en los que he militado, ofrezco mucho trabajo, poner lo mejor, trabajar fuerte, no prometer una Copa, pero sí, prometerles entrega en cada partido, que las cosas salgan de la mejor manera”, expuso.

El Jocoro también anunció la llegada de Yubini Salamanca y Manuel González, entre otros, y según Sol, la experiencia marcará el camino del equipo “conozco a estos jugadores, son grandes personas dentro y fuera de la cancha, aportan cada partido, he aprendido mucho de ellos, es un honor estar junto con ellos nuevamente”.

En la campaña pasada, el Jocoro estuvo a punto de perder la categoría de la primera división, el esfuerzo fue por salvarse del descenso “se conoce del aporte de los nuevos refuerzos, son jugadores de experiencia, conocen mucho y aconsejan a los demás jugadores, es bueno estar entre este grupo de jugadores que han peleado cosas importantes en la primera división. Es una gran inspiración compartir con estos jugadores y por eso lucharemos por ser protagonistas”.

Su último torneo en la primera división lo jugó con el Municipal Limeño en el Apertura 2018, pasó al Chagüite para el Clausura 2019 y el último semestre de ese año viajó a Estados Unidos. En el Clausura 2020 marcó su regreso al país y encontró en el Boillat, la puerta para seguir con su pasión. “Misión cumplida, le doy gracias a Dios por la oportunidad de volver a un equipo de la liga mayor”, concluyó.