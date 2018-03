Roberto Molina: “Nunca me imaginé vestir los colores del Barcelona”

Muy joven pero con metas bien trazadas. Así se pueden definir las cualidades de Roberto Molina, un cuscatleco que quiere sobresalir en la Barça Academy en suelo estadounidense.

De niño, ya en Norteamérica, estuvo en una academia de fútbol de buen nivel y jugó en la mejor liga juvenil del país. Hoy quiere brillar con los culés.

¿Cómo fueron tus inicios en el balompié?

Yo empecé al fútbol cuando tenía cuatro años, junto con el taekwondo, pero me gustó más el fútbol cuando vine aquí (Estados Unidos).

Me metí en un club de acá que se llama Real So Cal (en California). Tenía 11 años y era difícil porque a veces mis padres no me podían llevar a práctica, por su trabajo. Me iba al autobus yo solo, a los 13 años me metí a la academia de ellos y jugué en la mejor liga de jóvenes de acá. Hice cuatro años.

¿Cómo llegaste a la Barça Academy?

Llegué en los primeros días de julio. Los jóvenes vivimos aquí y es el primer año del Barcelona con la academia, que está en Casa Grande, Arizona.

Me imagino que ellos tenían referencias, entonces me mandaron correos electrónicos, que me viniera a probar y todo eso. Entonces vine y vi lo que ellos tenían. Estuve una semana y al final del campamento me dijeron que me querían para el equipo.

¿Cómo es el día a día en la academia?

Hay un montón de entrenadores, uno se llama Sean (McCafferty) y otro, el que viene de La Masía (cantera del Barcelona), Denis (Silva).

Durante la semana siempre practicamos, todos los días. Y dos veces entrenamos a las 5:45 de la mañana y después empiezo la escuela desde las 8:00 hasta las 2:00 p.m.

La primera semana fue difícil: acostumbrarme al nuevo clima, que mis padres no están acá y no tengo su soporte, que siempre he tenido, pero me ha gustando un montón y vivir donde siempre he querido hacerlo: teniendo canchas afuera, teniendo todo. Nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé formarme en una academia como está, con los colores del Barcelona.