Roberto Hernández: "Busco devolver un poco de lo que el fútbol me brindó"

El capitalino José Roberto Hernández Menéndez, ex lateral derecho titular en Águila y Alianza, saltó a la palestra de nuestro fútbol cuando fue parte de aquella selección nacional dirigida por el serbio Milovan DJoric que ilusionó en 1997 por las eliminatorias mundialista de la CONCACAF hacia la Copa del Mundo de Francia 1998, donde guardaba la defensa diestra.

Hoy, 23 años después de su única eliminatoria mundialista en que participó busca transmitir lo aprendido en 12 años jugando en primera división a niños y jóvenes residentes en los Estados Unidos donde es miembro del cuerpo técnico del mejor club de fútbol que existe en el Estado de Carolina del Sur.

"Vivo en la ciudad de Greenville desde el 2014 cuando nos mudamos a Carolina del Sur desde Virginia con mi esposa Kristina y mis dos hijas, Valerie de nueve años y Anabel de seis años, antes vivía en Virginia donde llegué en el 2004 cuando dejé de jugar en El Salvador con Alianza. Llegué a jugar aún en Virginia lesionado, trataba de jugar aunque sea con una rodilla, así estuve por dos años pero me operé hasta el 2006, fue mi tercera operación en mis rodilla, antes había tenido dos con el Águila", recordó el ex futbolista capitalino quien no pudo terminar su contrato con los albos.

"Jugué solo medio año con Alianza por mi lesión de mi rodilla derecha, incluso tenía contrato para seguir jugando el siguiente año, incluso me lo pagaron pero ya no pude jugar, la rodilla ya no me respondía y decidí viajar a los Estados Unidos con mi familia buscando operarme la rodilla pero eso tardó en hacerlo dos años más", confesó el ex jugador aguilucho quien sumó más de 240 partidos de liga en primera división tras su debut en 1992.

Hernández Menéndez dice con orgullo su rol dentro del staff de entrenadores en el club CESA (Carolina Elite Soccer Academy), un gigante en el desarrollo del fútbol en el sureste de los Estados Unidos ubicado en Greenville, la ciudad donde radica el ex seleccionado nacional .

"Acá soy entrenador en el club de fútbol más importante de Carolina del Sur, en el CESA, es un club juvenil que tiene equipos en todas las categorías del Estado, posee siete mil niños inscritos en todas las edades y se dividen en diferentes equipos conforme a sus edades, muchas veces en cinco o a seis y el mejor equipo escogido juega a nivel nacional y el segundo a nivel regional", explicó el ex defensor diestro.

José Roberto explicó que "los niveles que maneja CESA son desde la sub 7, la sub 8 donde participan unos 50 niños en cada nivel, y desde la sub 9 hasta la sub 19 el promedio de jugadores oscilan entre los 108 niños a 120", destacó el ex futbolista quien posee a su cargo el segundo mejor equipo de tres niveles diferentes.

"En la sub 13 hay unos 113 niños y uno como entrenador escoge a los mejores 18 niños quienes juegan a nivel nacional y en mi caso escogí a los segundos mejores 18 jugadores de ese nivel que juega a nivel nacional", indicó Hernández quien confesó los niveles a su cargo.

"Mis niveles son el sub 18, sub 15 y sub 13 y ellos están participando ahora a nivel regional y fueron los segundos mejores a nivel del estado, solo abajo del mejor equipo que juega en la liga ECNL (Elite Clubs National League) donde la USSoccer saca a sus prospectos para sus selecciones infantiles y juveniles", admitió el ex jugador aliancista que detalló en qué liga participan sus equipos.

"Mis equipos infantiles y juveniles juegan en el ECRL (Elite Clubs Regional League) y la región en que jugamos es el II que abarca los Estados de Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y el sector norte de Florida", indicó.

Roberto Hernández detalló a la vez el camino que debió recorrer para ser admitido en dicho club de fútbol en Carolina del Sur.

"Estoy en CESA desde que me mudé acá, envié mi hoja de vida antes de viajar a Carolina del Sur, los dueños del club son dos, un irlandés (Pearse Tormey) y un escocés (Andrew Hyslop), ellos me dijeron que al llegar a Greenville me iban a entrevistar y al final les pareció mi labor en el club BRYC (Braddock Road Youth Club, ubicado en Springfield Virginia) donde laboré por cuatro años desde el 2010 hasta el 2014 siempre como entrenador juvenil", confesó el ex jugador nacional.

SU HUELLA PROFESIONAL

José Roberto Hernández debutó en primera división el 15 de noviembre de 1992 en un partido ante Cojutepeque en el estadio Juan Francisco Barraza por la jornada 12 en que empataron a dos goles.

"Comencé en un equipo llamado Ferrocarril en la categoría juvenil A de la Sub Federación de San Salvador (ahora llamada ADFA) que era de la FENADESAL en 1989, allí jugué dos años y pasé a las reservas de Águila en la temporada 1990-1991", explicó Hernández quien aprovechó que los emplumados estaban radicados en la capital por los problemas de la guerra en el país.

"El equipo estaba en San Salvador, su casa club estaba acá, entrenaban los viernes en la cancha de la Cigarrería Morazán (en Soyapango) y los demás días en la cancha de El Dorado, por Molinos de El Salvador donde las reservas llegaron a probarse, fuimos 90 los que llegamos al llamado de Águila y gracias a Dios quedamos", acotó.

Apodado "el Negro", Roberto Hernández explicó su trajinar en el equipo emplumado manejado por el andino Matamala.

"En reservas estuve solo una temporada y la siguiente me subieron en 1991-1992 cuando el técnico chileno Néstor Matamala me subió al primer equipo, debuté ante Cojutepeque en San Miguel, ese 2-2 no se me olvida, jugué a la par de Héctor 'el Chino' Rosales y el brasileño Francisco Salvador Filho porque jugamos con línea de tres defensores que había traído ese técnico chileno al país", aclaró.

"En Águila jugué hasta el 2002, justo antes del Mundial de Corea Japón porque tuve un problema de negociación de mi contrato", comentó Hernández Menéndez quien dijo que el presidente de Águila, Alejandro González, les explicó los motivos por el cual no podía aumentarles el salario.

"Nos dijo que todos los jugadores querían jugar en el Águila y al presidente, que se ofrecieron jugadores de Municipal Limeño por la mitad de lo que nosotros ganábamos, a mí me ofreció la mitad de mi salario y por eso decidí irme a jugar al Alianza", confesó el ex seleccionado nacional que pese a ese inconveniente nos comentó sus mejores y peores momentos en el nido naranja y negro.

"Mi mejor momento en Águila fue el título del Apertura 1999 ante Limeño luego de 12 años sin levantar la copa de liga y el peor momento en el equipo creo que cuando me rompí los meniscos de la rodilla derecha en 1994 y cuatro meses después me lesioné la otra rodilla por mi culpa en una barrida sobre Renderos Iraheta en un amistoso ante FAS porque estaba en la sub 23, tres días antes de jugar ante Costa Rica por lo que me perdí esa eliminatoria", aseguró el ex futbolista quien anotó 15 goles en liga mayor en su carrera deportiva.

"Fueron momentos duros de mi carrera porque pensé que ya no lograría jugar ya que es inusual que te rompás los meniscos de tus rodillas en la misma temporada y te pasan muchas cosas por tu cabeza", detalló el ex jugador quien no olvida tampoco su paso por la selección mayor donde vistió en 31 ocasiones la camiseta nacional.

"Me marcó mucho mi paso por la selección de Milovan en 1997 luego de llamarme a la selección tras ser el técnico de Águila quien fue la base de esa selección, me dejó muchas enseñanzas en mi carrera, jugar esa eliminatoria fue lo máximo para mí, muchos recuerdan con alegría y nostalgia esa selección y creo que el triunfo 4-1 sobre Canadá en el Cuscatlán fue a mi gusto mi mejor partido con la Selecta" confesó el ex seleccionado que debutó con la Selecta el 6 de marzo de 1997 en un amistoso ante el club mexicano Atlético Celaya en el Coliseo Memorial de la ciudad de Los Ángeles, California.