Roberto Gamarra ya tuvo su primer enojo con el Metapán

El Metapán inició pretemporada al mando del entrenador argentino Roberto "Toto" Gamarra hace una semana y en tan pocos días el timonel ya tuvo su primer enojo por la tardanza en la incorporación de los jugadores extranjeros.El timonel suramericano mostró su molestia por la ausencia del delantero jamaicano Romeo Parkes para comparecer a los trabajos de pretemporada."Yo no dudo de su categoría como jugador, lo que me molesta es su falta de profesionalismo. No ha aparecido y eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Él aduce que tiene un familiar enfermo. Pero él no es el doctor de la familia. Yo estoy acá desde el primer día de trabajo. Comenzamos a trabajar desde el 19 de diciembre y yo estoy acá desde ese día. Después a uno se le echa porque no juega ese jugador. Se dice que el entrenador está loco, pero no se sabe el grado de indisciplina que está cometiendo. Primero está la institución", apuntó el estratega del equipo calero.Gamarra indicó que a su llegada, Parkes tendrá que ponerse a punto con trabajos específicos, para reponer los días perdidos."Seguramente se le impondrá una multa. Un empelado no puede estar poniendo ni fecha ni hora de su llegada. Eso ya pasó en otros equipos. Por algún descuido de los directivos es que los jugadores han venido cuando se les ha cantado. Eso es un acto grave, que no puede ocurrir. Hay que sentar un precedente, porque sino esto va a ser una constante en cada torneo", apuntó.Gamarra dijo que el caso de Parkes es idéntico al del volante colombiano Luis Hinestroza."Los dos son el mismo caso. Nosotros no queremos gente disociante, que nos traiga inconvenientes. Por uno o dos irresponsables no se puede poner en peligo la institución", indicó Gamarra.