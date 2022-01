Roberto Gamarra: "Las expectativas son las más altas"

El técnico de Firpo Roberto Gamarra habló sobre los propositos del equipo para este Clausura 2022 donde admitió que tanto la afición, dirigencia y el equipo tienen altas expectativas para poder pelear el título nacional.

Para el "Toto" las expectativas son "las más altas" para este torneo donde el equipo intentará borrar el mal sabor de boca que dejaron en el torneo anterior cuando fueron eliminados por Platense en los cuartos de final cuando Firpo era serio candidato a estar frente al Alianza.

"Las expectativas son las más altas porque ha pasado otro año más y no pudo gozar de pelear una final como fue la que hicimos en el 2013, entonces tenemos esa tarea difícil de hacer verdad lo que está pretendiendo la gente y el cuerpo directivo", dijo Roberto Gamarra.

El técnico argentino de 63 años también habló de lo bien que se ha reforzado Firpo para este campeonato donde tanto él como la dirigencia buscaron optimizar las falencias del plantel.

"Creo que trajimos a los jugadores que nos puedan ayudar, ya sean extranjeros y nacionales. Herbert Sosa fue campeón conmigo en Alianza en el 2011 y después trajimos a Darryl Parker que es el tercer portero de la selección de Costa Rica", expresó.

"El central brasileño Garbriel Ventura es garantía, tiene un porte de 1.93 y mostró sus bondades en el entrenamiento. Es un jugador muy técnico, es difícil encontrar un jugador que sea defensa, que sea rápido y que tenga los tres conceptos básicos: altura, técnica y velocidad. Hemos conseguido buenos refuerzos", añadió.

COVID-19

Roberto Gamarra habló de los impases que tiene Firpo antes de iniciar el torneo donde la burocracia en los trámites para los permisos laborales de los extranjeros y un brute de Covid-19 donde cinco jugadores salieron afectados.

"Nos afecta la falta de documentaciones que son una constancia aquí, la FESFUT y el departamento de migración tendrían que llegar a un objetivo que los trámites burocráticos no sean tan intensos, no digo que dejen pasar a jugadores que no traigan sus documentos en regla, sino que sean más flexibles referente a eso para que nosotros contemos con los jugadores y que la gente esté alegre", expresó.

"Tuve un problema de cinco jugadores con Covid-19, tengo problemas con la documentación de los extranjeros que son cuatro, por suerte Jomal no tiene problemas y Parker ya cuenta con la documentación, nos faltaría traer a los demás, y una vez tengamos todos no tenemos excusas ni pretextos", concluyó.