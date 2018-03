Roberto Gamarra: “El jugador en El Salvador vive de la mentira”

En frío, el entrenador argentino Roberto Gamarra respondió a todo lo que el volante calero, Marvin Monterroza, expuso el sábado por la noche en redes sociales. El timonel desmintió al mediocampista, que según Gamarra, se habría molestado porque fue separado del plantel en fechas anteriores.El ahora ex entrenador de Metapán descartó que haya habido tensión con el grupo y fue muy crítico con la dirigencia occidental.No hay donde perderse. Acordate que en este país no manda la parte futbolística, acá no manda el cuerpo directivo, no manda el presidente... Acá el que manda es el jugador. Acá se pone la carreta por delante de los bueyes. Eso es lo que pasa.Ningún directivo habló conmigo. Solamente le dijeron a Fredy Vega (gerente del equipo)... Entonces ahí se ve de qué calaña está hecha la actual directiva. Los dirigentes no tuvieron la hombría de citarme personalmente. Y me dieron un argumento ridículo. Prefieren no castigar al indisciplinado y castigar a la persona que iba a hacer respetar todos los códigos disciplinarios del equipo. ¡Esto no es una telenovela que se trate de que al jugador lo quiera el entrenador!Lo que pasa es que yo iba a tomar una determinación. Después del juego que perdimos en casa contra el Firpo por 0-1, tomé la determinación de apartarlo del plantel y envié un comunicado a la directiva de que lo quería multar y mandar a entrenar a la reserva y los dirigentes hicieron caso omiso.La directiva ha desaparecido prácticamente del club. Eso ayudó mucho a que pasara esta situación. Yo llegué a la institución y al poco tiempo me dijo un allegado al equipo: "hay un jugador, que es Monterroza, que en la semana va a estar lesionado. Estará así lunes, martes y miércoles y se le va a curar el viernes. Lo que él no quiere es trabajar. Tenga en cuenta eso".Y cabal, eso ocurrió. Ese (Monterroza) se toma siempre uno o dos días más de descanso. No le bastan dos días, él quiere llegar hasta el miércoles, como ocurrió en varios pasajes. Sale con que tiene un problema muscular, que esto y que aquello. Se lo acostumbró así. Nunca nadie le dijo nada. Como a mí no me gustan esas cosas, yo se los digo en la cara, entonces caigo mal. Por eso digo que acá los que mandan son los jugadores.Monterrosa nos hizo perder un partido; teníamos el empate, una suma de puntos que nos ponía con 34 unidades en la tabla. Y por culpa de él perdimos ese juego.Después, en la semana, aduce una lesión estomacal. Le pregunto al médico y me dice que el jugador no tiene nada. Eso no le impide a que viaje y juegue. Se niega y deja al equipo en inferioridad numérica, después de un error, que es doble. ¿Cómo no voy a estar enojado?En el juego siguiente no lo alinié. Alguna medida tenía que tomar, pero los directivos se negaron. Los directivos actuales son los señores (Bertín) Peraza y (Roberto) Campos. Ellos hicieron caso omiso a mi pedido.Después, ese jugador saca en redes sociales una sarta de mentiras y babosadas y los directivos no le dicen nada. En otro país, el jugador está fuera de la platilla por lo que resta del torneo, inclusive, hasta es multado. Pero acá no, la directiva decide premiar al jugador y castigarme a mí, totalmente al revés. Es como digo, la carreta delante de los bueyes. Entonces, después no nos quejemos de que el fútbol está mal acá.Esa es una mentira aberrante. Lo que pasa es que yo entreno hombres y no hermanitas descalzas de la caridad. Yo entreno hombres con corazón, con personalidad y amor a la profesión. Hay muchos que no entienden eso y me echan la culpa de todas esas cosas. Fijate en lo que dice esa supuesta directiva, porque ahora no hay directiva en ese equipo. Los directivos dicen que me voy porque los jugadores ya no me quieren, pero esto no es una telenovela.En otros países, cuando un jugador se va a quejar del técnico, lo sacan pitando de la oficina del club. No es función del jugador estar diciendo si le gusta o no le gusta tal o cual entrenador. Ellos se tienen que adecuar al trabajo y la disciplina. Ese es el problema de acá.El directivo no sabe de administración deportiva. Entonces se deja manipular por el jugador, sino miremos el caso de los amaños de partidos. Eso fue culpa de los dirigentes por tanto malcriar y proteger a jugadores que de repente están molestos con el entrenador porque no juegan o porque se les exige trabajar.Que no me vengan ahora con que el plantel no me quería. Esto no es una telenovela. Esto se trata de que el jugador no tiene que participar en decidir si un entrenador se tiene que ir o se tiene que quedar. Eso ya me lo habían dicho varias veces y yo no quería creer eso: que los jugadores sacan entrenadores.Ahora me estoy dando cuenta de que es verdad, de que acá los jugadores sí inciden totalmente en los directivos, quienes tienen mucho que ver en esto, porque han cambiado la escala de valores. Para ellos, lo primordial es el jugador y no el público, cuerpo técnico y patrocinios. Para ellos, lo más importante es el jugador y el jugador es malcriado.Fijate en el caso de Dragón, una institución pequeña. Ahí tres jugadores cometen un acto de indisciplina y la dirigencia si separó a esos jugadores. Sacó a los tres jugadores; los borró del mapa futbolístico y eso es lo que tenía que haber hecho el Metapán, con toda la mayor jerarquía que tiene como equipo, y no lo hizo. Perdió una gran oportunidad de ganar credibilidad con la gente. Porque acá la gente cree que yo soy el mafioso y el ladrón. Yo quiero que se haga justicia y que se respete al grupo.Fijate vos que un familiar me decía que acá los jugadores son los que mandan. Tiene razón. El jugador es egoísta, piensa en él solamente. Está acostumbrado a no trabajar, a no producir y a cobrar por perder y no trabajar. Eso es lo que pasa realmente y eso es lo que tiene que cambiar.Ustedes como periodistas tienen que ayudar a que eso no ocurra. Hay jugadores de esta calaña que creen que son Messi o Ronaldo y no son nada. No han jugado en ningún otro lado. Solamente acá juegan.Nuestra liga es deficitaria. En el grupo de Metapán, hay dos excepciones como Christian Sánchez, Milton Molina... y otros. Querían trabajar. Pero había otros que se negaban a trabajar de manera permanente.Mentira. Yo he realizado más de 50 trabajos tácticos. Eso es faltar a la verdad. Eso es no tener vergüenza para decir las cosas. Dicen que soy mala persona, pero es que yo hablo fuerte. Pero eso no significa que tenga mala leche. Ahora Monterroza incentiva a los directivos, que como son ciegos se dejan llevar por estas cosas, apañan y protegen a jugadores de esta calaña. Hacen caso omiso al pedido del jugador y premian al que cometió tamaña barbaridad.Lo que pasa es que estos jugadores están acostumbrados a otro tipo de entrenadores. Están acostumbrados a no hacer nada. No trabajan nada. Están acostumbrados a entrenadores light, que nos les dicen nada y no chocan con uno.Quiero cambiar una cosa que viene mal de fábrica y eso cuesta un huevo y la mitad del otro. Cobardemente puso esas mentiras en redes sociales. Varios jugadores me tenían miedo, pero eso no quiere decir que sea mala persona. Yo a Monterroza y a Odir Flores les pedí que fueran líderes positivos.Lo que pasa es que este desubicado (Monterroza) trata de minimizar el trabajo de uno. ¿Por qué querían al técnico y preparador fisico anteriores? Porque no les decían nada.En el equipo me contaron que los jugadores ya no les daban chibola a ninguno de los dos (Jorge Rodríguez y René Ramírez). Entonces, el cambio fue brusco, porque lo mío es decir las cosas de frente. Eso es lo que molesta, la verdad. Ahí lo que se impuso fue nada más hacer un rondó y chonguenga.Hay que decir la verdad, porque nos hace libres. Yo no estoy mintiendo. Yo entreno hombres de verdad, con cojones y temperamento. Las conquistas se logran bajo un régimen de disciplina y no sobre una anarquía. Esas son palabras del técnico italiano Fabio Capello.El jugador no puede sentir una orden de su técnico como una vejación. Si vos hablás fuerte, porque así hablás, el jugador no lo puede sentir como una vejación. Yo no tengo la culpa de que a Monterrosa no lo ayude su coeficiente intelectual y capte de otra forma las cosas que uno le dice.Que no mienta este muchacho. Acá en el futbol vivimos en la mentira por eso. Por eso es que permanentemente somos eliminados de todas las competencias internacionales, porque acá el jugador vive de la mentira. Acá el que manda es el jugador. Les dije a los directivos que se están dejando manipular por jugadores irresponsables.Buena, yo le dije a él que siguiera. Él me habló y yo le dije que siguiera. No hay ningún problema con el cuerpo técnico. No hay dónde perderse.