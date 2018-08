Roberto Domínguez jugará en la MLS con el Vancouver Whitecaps

El futbolista de la selección mayor salvadoreña, Roberto Domínguez, jugará lo que resta de temporada con el Vancouver Whitecaps de la primera división de Estados Unidos (MLS), tras llegar a un acuerdo para que Santa Tecla, su equipo actual, lo deje salir como jugador libre.

Con ello, Domínguez podrá firmar por cuatro meses (hasta el final de esta campaña), con opción a una temporada más, si el equipo canadiense así lo estima. De lo contrario, el nacional ya no tendrá equipo, porque debió romper su vinculación con los tecleños anoche.

Dicha salida implica que Santa Tecla no recibirá ingresos por el jugador, ya que uno de los requisitos del Whitecaps era que Domínguez comprobara que no tiene contrato con ningún equipo y que su último club (Tecla) no pedirá dinero de compensación.

De acuerdo al representante del jugador en las negociaciones con el Whitecaps, Celbin Díaz, la agencia FCI Soccer Academy es la dueña del pase de Domínguez. El jugador también lo confirmó anoche a esta redacción.

Sobre la contratación con el Whitecaps, el negociante dijo que "Roberto estaba abierto a cualquier oferta, pero el caso es que él no ha recibido una oferta de préstamo, ni Santa Tecla ni mi persona", sino que es una oferta contractual en la que Vancouver lo adquiere hasta el 31 de diciembre de este año, con la posibilidad de negociar en 2019 un nuevo contrato.

SANTA TECLA ABRIÓ LA PUERTA

Pese a que no obtendrá beneficios económicos y pierde a una pieza importante, la dirigencia del equipo tecleño dio el aval para que Domínguez salga de sus filas.

De acuerdo al vicepresidente de los colineros, Guillermo Figueroa, ellos tenían la última palabra sobre la salida del defensa rumbo a Canadá porque registraron ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) un "contrato absoluto" sobre el jugador.

"Sí, vamos a dejar ir al muchacho. El contrato de él es un contrato absoluto de Santa Tecla. Él es de FESA (era del Turín FESA hasta que la agencia de Díaz, FCI, adquirió el pase) pero tenemos un contrato con el jugador y con FESA y solo Santa Tecla nada más podía decidir (si lo deja ir) porque registramos un contrato en la FESFUT", comentó al respecto Figueroa.

El último paso para que Domínguez pueda salir es que firme un finiquito entre él, Turín FESA -equipo que lo formó- y Santa Tecla -su último equipo como activo-, aspecto que debió resolver ayer por la noche, y luego debe desinscribirse en la FESFUT.