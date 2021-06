Roberto Domínguez ficha con el Chalatenango

Chalatenango hizo de manera oficial el fichaje del defensor ex de Santa Tecla y FAS, Roberto Domínguez, quien se unirá a las filas del equipo para el Apertura 2021 tras un paso irregular por el fútbol de Albania. El jugador vuelve al fútbol salvadoreño en el que espera volver a tener los minutos que se le negaron en el Partizani de la primera división.

El Partizani Tirana anunció el pasado febrero un acuerdo con el zaguero salvadoreño a través de sus redes sociales, oportunidad que llegó luego luego de su paso por el Bolívar de la liga boliviana.

“Domínguez ha firmado un contrato de seis meses con opción para la próxima temporada. Se espera que el jugador se una al equipo durante la semana”, cita la publicación del Partizani Tirana en su cuenta de Instagram en aquel momento, pero su estancia no fue cómoda. No tuvo prácticamente minutos y el equipo no cumplió parte del acuerdo establecido.

Este será el séptimo equipo para Roberto Domínguez, tras jugar en Juventud Independiente, Santa Tecla, FAS, Vancouver Whitecaps de Canadá y el Bolívar del fútbol boliviano.