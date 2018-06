Roberto Domínguez estará a prueba en equipo de la MLS

Roberto Carlos Domínguez, defensor central del subcampeón Santa Tecla, confirmó a Grupo LPG que viajará el próximo jueves hacia la canadiense ciudad de Vancouver a fin de realizar una prueba de una semana con el plantel del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS).

El zaguero central de la selección absoluta confesó que “espero que sí me vaya bien, voy con ganas de quedarme en la MLS”, advirtió el jugador de 21 años originario del cantón El Coyolito de la población de Tejutla, Chalatenango.

Domínguez confirmó además que la gestión para viajar a dicha prueba con el club canadiense ha sido gracias al dirigente Celbin Díaz, actual presidente del Dragón de segunda división y dueño de sus papeles deportivos.

“Mi viaje es gracias a don Celbin Díaz, él es el dueño de mis papeles deportivos, un día nos reunimos, me explicó sus proyectos y a mí me pareció bien, platicamos y al final acepté que negociara mi carta de libertad con FESA (dueña de sus papeles) y al final su negociación llegó a feliz término", explicó.

Y añadió que "tenemos buen tiempo que mis papeles los maneja él (Díaz), no se había divulgado nada públicamente, pero por la oportunidad que se presenta para mí no tengo inconveniente de confirmarlo”, aseveró el espigado jugador chalateco.

TIENE BUENAS EXPECTATIVAS

Acerca de su prueba la próxima semana, Domínguez aseguró que “voy con toda la ilusión del mundo, espero superarlos y quedarme, pero si no es así Dios sabrá porqué, regresaré a Santa Tecla con quien tengo aún contrato por un año más".

Asimismo, comentó que "platiqué de este tema con el señor (Guillermo) Figueroa y no habrá problemas, saben bien de mi prueba en Canadá y no hay problema en resciliar el contrato si al final me salen las cosas bien por allá. Retorno al país el 21 de junio, será una semana de pruebas con el club y al final si paso las pruebas don Celbin (Díaz) será el encargado de negociar mi incorporación a futuro”.