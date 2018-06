Roberto Domínguez: "Siempre he soñado en jugar en la MLS"

En los últimos dos años, Roberto Carlos Domínguez tuvo la oportunidad de salir a jugar a Colombia y Chipre pero las negociaciones no avanzaron. Esta semana recibió la noticia de que el club Vancouver Whitecaps de la MLS cuenta con él para una prueba por una semana. Estará en territorio canadiense del 14 al 21 de junio. Ese tiempo, a su criterio, es suficiente para convencer de que tiene la capacidad de convertirse pronto en un legionario. En la redacción de El Gráfico nos contó sus expectativas.

¿Cómo tomas la noticia de irte a prueba con Vancouver Whitecaps, club canadiense de MLS?

Gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar por una semana. El día jueves 14 viajo a Vancouver y voy convencido de poderme quedar por más tiempo. El jueves 7 de agosto el señor Selbin Díaz me notificia del vuelo a Canadá, que arreglara todo porque me iba.

En 2016 tuviste la oportunidad de jugar contra Canadá por la eliminatotoria mundialista en el BC Place de Vancouver. ¿Qué te pareció esta visita?

La iudad es muy bonita, ordenada y agradable clima. No me va a ostar adaptarme demasiado.

¿Cómo llegaste a tener el vínculo con el señor Selbin Díaz, ex presidente de Dragón?

El trato que tengo con el señor Selbin no tiene nada que ver con Club Deportivo Dragón. Firmé con él a través de una academia de fútbol FCI. No tengo ningún vínculo con Dragón como algunas personas pudieran estar especulando, que si no me sale nada en Canadá estaría con ellos. El acuerdo es que me reincorporaría con Santa Tecla, equipo con el que tengo contrato vigente hasta 2009. Ante todo debo ser bien agradecido y Santa Tecla me ha brindado muchas cosas y no quisiera irme con otro equipo, si no salen las cosas.

¿Qué te dijeron en Santa Tecla cuando les informaste que se te presenta esta prueba con el Vancouver Whitecaps?

Ellos son respetuosos de la cláusula que tengo en el contrato, de no imperdirme una salida en caso se presente una oferta concreta fuera del país. Existe una buena relación con Santa Tecla.

¿Qué piensas del Whitecaps?

Primero pienso en la MLS, una liga a la que siempre he soñado jugar. Vancouver es quinto en su conferencia, es un equipo competitivo que ha jugado Liga de Campeones de Concacaf y eos me hace estar convencido. Creo que una semana es más que suficiente para uno como jugador para convencerlos. Espero hacer las cosas bien, siempre he trabajado con disciplina y quiero servir de ejemplo para otros compatriotas que vayan seguros cuando se presenten este tipo de pruebas.

¿Has platicado con Darwin Cerén para que te dé algún consejo?

Estuve hablando con él hace una semana cuando existía la posibilidad del viaje. Me ha dado palabras para que siempre esté seguro, me preparó mentalmente.

-No es la primera vez que se te vincula con clubes de otras ligas. En enero de 2017 se manejó en redes que te irías a La Equidad de Colombia y un año después que tu destino sería Chipre. ¿Qué pasó en ambos casos?

Más allá de lo deportivo, pesó lo administrativo. Las dos partes no se pusieron de acuerdo. Fue a mí a quien afectaron más porque me impidieron la oportunidad de salir a otra liga, de crecer como futbolista y agarrar esa experiencia. Fue una decisión que no estuvo a mi alcance

¿Una de las parte era Santa Tecla?

No, de parte de FESA con el club colombiano y de FESA con los de Chipre. No sé por qué no llegaron a un acuerdo.

Sobre Chipre, el agente ruso Andrey Grushin dijo que te estaban haciendo un favor pero con la traba que tuviste, nadie compraría a otro jugador salvadoreño...



Nunca he firmado con un representante, sólo había firmado un permiso para que pudieran trabajar conmigo y si traían un contrato seguro, firmaría la representación.

Actualmente, El Salvador cuenta con legionarios en MLS, Guatemala, Tailandia y Portugal. De todos los que militan en otras ligas, ¿quiénes son tus referentes?

Hay varias metas que me propuse desde que inicié en el fútbol como salir en el extranjero para demostrar que sí hay talento nacional. Muy contento con mis compañeros. Admiro mucho a Nelson Bonilla, Darwin Cerén, Arturo Álvarez y ''Rusito'' Flores porque están en ligas superiores. En Guatemala hemos tenido recientemente a compatriotas como Jaime Alas, Edgardo Mira y ''Chino'' Flores pero no es una liga tan competitiva como la MLS. Con Nelson Bonilla es con quien más he hablado y siempre le he admirado su forma de trabajo y porque se ha mantenido fuera del país aún cuando tuvo una racha de pocos goles, pero ha luchado por no regresar.

La Selección es la vitrina. En tu caso, vienes en procesos juveniles de selección y has dado el salto al equipo mayor. ¿En algún momento pensaste decirle no a la Selección?

Creo que es la mejor vitrina que puede tener un futbolista. Respeto la decisión de todos los jugadores, los que quieran atender una convocatoria de selección como los que no lo desean. Nunca hablaré mal de ellos. Pero esto es una vitrina y personalmente nunca le diría no a la Selección porque era un sueño desde niño. Contra Honduras, el juego del 2 de junio, me sentí contento porque a De los Cobos lo apoyaba como aficionado que apooyaba desde la grada del Cuscatlán y ahora lo tengo omo entrenador. Finalizado el partido en Houston, el profe se me acercó y me felicitó por mi esfuerzo. La Selección, independientemente de los problemas que afronte internamente, debes defenderla con orgullo porque siempre hay gente pendiente de ella.

Sobre tu participación en el amistoso contra Honduras, fuiste de los últimos agregados después que Alianza anunció que no prestaría a sus jugadores.

Regresaba de ver a mis hermanos en Estados Unidos cuando recibí una llamada sobre si tenía mi visa vigente y me dijeron que estuviera pendiente porque podía ser convocado el lunes y vi mi nombre en la lista. Estaba feliz porque quería esa oportunidad porque no jugué todos los partidos del torneo con Santa Tecla.

