Roberto Domínguez: "Pedí segunda oportunidad y se me dio"

Roberto Dominguez y Wilma Torres durante entreno de FAS en instalaciones de Canchas Golazo el 13 de septiembre de 2022. Foto: Julio Umaña, El Gráfico

Roberto Domínguez habló por primera vez tras su reintegración a FAS. El defensa salvadoreño explicó cómo fue su llegada luego de ser separado del plantel por un acto de indisciplina.



"Me siento muy feliz por regresar, creo que se vienen muchas cosas interesantes en este torneo, esperamos sumar y hacer las cosas bien", dijo en declaraciones a la prensa deportiva.



Al consultarle sobre el cómo se originó su regreso, Roberto Domínguez aclaró que fue iniciativa personal pedir una segunda oportunidad al club.



"Pedí segunda oportunidad y se me dio, es importante pensar en lo que viene, creo que el pasado no importa y hay que pensar en lo que viene, en torneo será muy corto e intenso, nada más pensar en eso", declaró.



El central de 25 años mandó un mensaje de compromiso hacia la institución. Aseguró que espera reivindicarse y aportar a FAS a pelear por un nuevo título.



"En lo personal decirles que se queden tranquilos, daré el máximo, daré el 100 entreno a entreno, partido a partido, puede ser que nos equivoquemos pero verán una imagen diferente mía, una imagen que siempre he mostrado ya sea en selección o en equipos que siempre he estado", dijo.





"Estoy motivado, quiero estar al 100% con el grupo, comprometido con ellos, con el cuerpo técnico, con la institución, puedo decir que voy a trabajar al máximo para ser el Domínguez que siempre ha sido", agregó.



Roberto Domínguez opinó sobre la duración del torneo. Lamentó el hecho de que el Apertura 2022 será de una duración de aproximadamente dos meses.





"Lastimosamente es muy corto el torneo, habrá mucho desgaste de todos los jugadores, de todos los equipos, porque va ser muy rápido, pero nosotros esperamos iniciar bien el sábado, iniciar ganando para iniciar con pie derecho que es lo que buscamos", declaró.



Y sobre el rol que tendrá FAS como uno de los equipos obligados a pelear por el titulo, Domínguez no negó que el equipo sea un fuerte candidato, pero aseguró que para aspirar a cumplir los objetivos, el plantel tendrá que ser fuerte mentalmente.



"Tenemos un buen plantel , nada más tiene que ser el tema emocional el como afrontar el día a día, eso será importante que no caigamos mentalmente si no creer que somos un plantel fuerte".