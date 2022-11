Roberto Domínguez: "Este título es especial para mí; me fui y regresé"

Un título especial para Roberto Domínguez, jugador que estuvo fuera de FAS por un tiempo debido a un tema disciplinario pero que después regresó con el total respaldo de Octavio Zambrano. El jugador admitió haber vivido un momento inolvidable.

"Este título es muy especial para el equipo, en especial para mì, tuve un inicio de torneo atípico donde me fui, regresé, pasaron muchas cosas pero creo que fue muy importante la confianza que me dio el profesor Zambrano, el dueño de la agencia William, que no me dejó de escribir mientras yo estuve afuera, él principal que yo regresara a FAS", dijo el jugador en un tono agradecido.

El jugador admitió que no estaba al 100% para jugar la final tras salir con un pequeño desgarro en la vuelta de semifinales ante Águila, asegurando que fueron las ganas las que ganaron al final para jugar la final.

"Quería jugar este partido, no había mañana, con desgarro o no tenía que jugarlo y gracias a DIos saqué bien el partido", agregó.

Domínguez se mostró agradecido por el ambiente del camerino en general, aseguró que una de claves del campeonato. "Todos fuimos importantes, todos los que jugaron, los que no, médicos, utileros, todos fueron importantes para la recuperación y para apoyo, creo que todos merecemos celebrar".

Con respecto al apoyo masivo de parte de los aficionados fasistas, Roberto Domínguez solo pudo felicitarlos. "Fue lindo, comentaba que me levanté a las 6:00 de la mañana por la ansiedad, de que quería jugar ya y veía a gente que venía de Santa Ana a esa hora y me dieron más ganas de jugar, felicidades a todos ellos".